ZVANIČNO MOJ SUPRUG! Obrijala glavu u Zadruzi, pa opet ŠOKIRALA - predstavila muža: Karlos je OTKRIVEN! (FOTO)

Bivša učesnica Zadruge, Zerina Hećo pokazala je svima na društvenim mrežama muža.

Izvor: Instagram/zerinooooo

Zerina koja je dugo od javnosti krila privatni život sada je otkrila muža kog je označila kao Karlos.

Ona se nedavno vjerila, a sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram dijelila je slike i klipove kako uživa, ali je uvijek sakrivala svog izabranika.

Mnogi su spekulisali da je njena nova ljubav Grk, kako je provela određeni period u Grčkoj. Zerina se trenutno nalazi u Dubaiju, a sada je šokirala sve kad je konačno objavila fotografiju svoje nove ljubavi.

"Zvanično moj suprug. Karlos je otkriven", napisala je Zerina na Instagramu koja uživa u luksuznim noćima sa partnerom.

Zerina se našla u žiži interesovanja javnosti zbog skandala za pevačem Dadom Glišićem, kojeg je prijavila policiji radi nasilja, a tvrdila je da je bila u drugom stanju, kao i da je doživjela spntani pobačaj i izgubila bebu.

Pjevač je tada bio uhapšen zbog kršenja zabrane prilaska bivšoj djevojci, a njegov advokat tada je za MONDO osporio sve navode.

"Tukao me je, znao je da me pretuče i onda da uzme ključ od stana da ne bih pobjegla i onda je spavao sa ključem oko vrata. Prvo me je zaključavao dok ne prođu modrice. Ja sam ostajala sa njim i to mi je postajalo normalno. Znao je da me izbaci iz stana bosu, ali sam se ja vraćala njemu", ispričala je tada Zerina.

Zerina je tokom jednog učešća u Zadruzi sve šokirala i kada je obrijala glavu pred kamerama!

Izvor: YouTube/ Zadruga Official