RADILA JE NEPRIJAVLJENO ZA 250 € I POGINULA NA TERENU! Ćerka organizatorke "Kuće od srca" iznijela ŠOK detalje o Laziću!

Organizatorka emisije "Kuća od srca" Jasnima Mihajlović poginula je 16. aprila 2021. godine u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali kod Kraljeva, kada se u kombi u kome se nalazila ekipa pomenutog TV serijala sudarila sa kamionom.

Izvor: PinkTV/Screenshot/Facebook

Uskoro se navršava godinu dana otkad se dogodila nesreća. Pokojna Jasmina u trenutku smrti navodno nije bila prijavljena kao radnik produkcijske kuće, a voditelj Žarko Lazić je, kako tvrdi Jasminina ćerka Aleksandra Somerlehner, pokušavao da utiče na porodicu kako ne bi pokrenuli tužbu protiv njega.

Jasminina ćerka se oglasila za "Kurir" i istakla da je Lazić obećao da će platiti sahranu, a obezbijedio je kako kaže samo krst i sanduk.

"Još mjesec dana i biće godina kako moje majke nema. Kako dani prolaze, sve nam je teže, da promijenimo nešto, ne možemo, nego se teško mirimo s tim i idemo dalje", rekla je na početku razgovora Aleksandra Somerlehner, a onda se odmah osvrnula na vozača Zorana Simića.

"Što se njega tiče, ubijeđena sam da na ovome neće ostati, poslednjim atomima snage borićemo se za pravdu. Dok je dolazio kod nas sa majkom, bio je 'fin' momak, a iza finog 300 đavola", tvrdi ona.

Aleksandra se potom osvrnula na Lazića:

Izvor: Facebook

"Kod njega je još gora situacija. Kao što znate, majka je radila neprijavljena sa platom od 250 eura, koja je bila u početku, plaćala je stan preko puta firme, radila je, što bi naš narod rekao, od jutra do sutra. Praznici? Ona nije znala šta je to. Na dan Božića 2020. bila je na terenu. Za kuću koja se zidala od temelja, pa sve do poslednjeg crijepa na krovu i detalja enterijera, bila je odgovorna moja majka. On bi se pojavljivao na dan snimanja".

Jasminina ćerka ne može da sakrije ogorčenje prema Laziću:

"Eto, vidi, Srbijo, Žarko Lazić pomaže narodu... projekat 'Kuća od srca' je stvarno usrećio mnoge porodice, moja majka se do poslednjeg daha borila za djecu koja su bila bolesna, sjećam se poslednje kuće u selu Lađevci, ona je toliko bila napeta i opterećena da pronađe specijalna kolica za dijete koje ima posebne potrebe, sjećam se kao da je juče bilo - došla je kod mene pošto sam stigla iz Italije da se vidimo i pričala mi je za njih, pozvonio joj je telefon i javili su joj za kolica, ona je plakala od sreće. Žarko je jedna ličnost ispred kamera, a sasvim nešto drugo u stvarnom životu", poručila je ona.

Lazić se nije oglašavo ovim povodom.