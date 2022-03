Učesnik i jedan od najboljih radnika Bara, Davor ispričao je kako mu se jedne večeri ostvario seksualni san.

Izvor: Kurir televizija

Nakon što je Ivan dobio otkaz iz Bara, u rijalitiju je ostalo samo šest učesnika koji se bore za glavnu nagradu koja za sada iznosi 28.000 evra, ali ako budu bili vredni do kraja postoji šansa da je vrate na prvobitnih 30.000.

Jedan od onih koji je još uvek u igri za neverovatnu nagradu je i Davor, koji je sada prepričao vrelu akciju sa tri devojke.

"Ja sam svoj seksualni san ispunio jedne noći kada mi se javila devojka sa kojom sam već bio, a sve se to dogodilo nakon jedne žurke. Ona je bila u stanu i pozvala me je da dođem, najavila mi je da su tu sa njom još dve brutalne ribe koje su potpuno u silikonima, a imaju preko 40 godina", započeo je on, pa nastavio:

"Ja sam kucao na vrata i jedna od njih mi je otvorila potpuno gola, već tada sam znao da će ta noć biti za pamćenje. Ušao sam, a već su bile postavljene stolice za sedenje, njih tri gole i ja preko puta njih, obzirom da je to bio after svi smo bili pod određenim narkoticima, a onda je krenula vrela akcija".

Vidi opis NJIH TRI GOLE, A JA PREKO PUTA! Davor o vreloj akciji - Zadovoljavao sam ih, a onda sam izvadio VIBRATOR od metar! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Više puta sam ih zadovoljavao, jednu, pa drugu, pa treću pa sve zajedno, a onda sam se nakon par sati zamorio i taman kada sam mislio da je došao kraj, one su me potpuno iznenadile. Rekle su mi da odem do ormarića u kome je stajao nikad veći veštački polni organ, on je bio toliko ogroman da nisam znao šta da radim sa njim, bio je dugačak jedan metar, ali bukvalno", on je bio šokiran, ali je uradio sve što su tražile.

"Naredili su mi da odem i da ga operem što sam učinio, iako mi je bilo smešno, vratio sam ga i obzirom da je imao dva kraja jednu sam zadovoljio sa jednim, dok sam drugu sa drugim. Nakon svega mogu reći da mi je to definitivno najzanimljivije iskustvo", ispričao je Davor.

Do kraja rijalitija Bar ostalo je manje od dve nedelje, a vi birate ko će odneti pobedu. Glasajte za svog favorita i ne zaboravite da gledate večeras pregled dana od 22:45 na Kurir televiziji - pred nama je napeta i uzbudljiva epizoda!

Vidi opis NJIH TRI GOLE, A JA PREKO PUTA! Davor o vreloj akciji - Zadovoljavao sam ih, a onda sam izvadio VIBRATOR od metar! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 8 / 8





Zapratite BAR rijaliti na društvenim mrežama Instagram, Facebook i YouTube.