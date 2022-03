IVAN SPAKOVAO KOFERE I NAPUSTIO BAR! Takmičarima ostavio dirljivu poruku, a evo koga bi voleo da vidi kao POBEDNIKA

Izbačenog barovca gledajte večeras od 22:45 u emisiji Kontrašou na Kurir televiziji.

Do kraja Bara ostale su samo dve nedelje i borba za 30.000 evra je sve interesantnija. Takmičari su se vratili na 28.000 i zbog dobrog ponašanja i vladanja mogu da povrate glavnu sumu, a u trci za pobednika rijalitija ostalo ih je šestoro. Sinoć je dobio otkaz Ivan Nešković, koji je odlukom publike zauvek ostao bez nagrade i trona.

Ivan je važio za jednog od glavnih rijaliti igrača i svi su se složili da je Bar dosta izgubio njegovim odlaskom. Nakon što se pozdravio s cimerima u Baru, Ivan je otišao do stana kako bi spakovao kofere.

"Najviše će mi nedostajati ljudi s kojima sam se družio i poručio bih im da se bore do kraja. Voleo bih da Davor pobedi, on ume da radi i svakako zaslžuje to. I Dejana, koja je mnogo naučila ovde i zna posao. Sanja takođe, ali Davor mi je favorit. Cima me što ne znam šta me čeka napolju, ali mislim da će biti sve super. Cima me malo šta će da kažu, ali mi je najbitnije da sam izašao", rekao je Ivan po izbacivanju.

"Sa Ksenijom treba da se vidim ovih dana. Mi smo se čuli juče i nema veze ni sa Borom Borom, ni sa čim. Treba da se vidimo", otkrio je i poslao poruku barovcima koji su "preživeli".

"Samo da budu takvi kakvi jesu i da se bore, i ako može samo u ovoj kući mir da bude. Za ova dva meseca nismo mogli da se složimo ni u čemu, a sada se nadam da će sve biti kako treba. Nisam mogao ni sa svojim odnosima da se izborim, a kamoli sa tuđim", poručio je Ivan i otkrio šta će prvo da uradi.

"Prvo ću da zovem dete, da vidim sina. A kad dođem kući, nedelju dana mozak na ispašu. Javiću se najbližima i kumu dok ne osvežim glavu. Biće sigurno svakakvih pitanja i potpitanja. Opet bih ušao samo za neke ogromne pare. Ne bih da trošim živce na gluposti, nedostajaće mi ljudi."

Svojim barovcima je ostavio poruku da ih voli, a Davoru je poslao i javnu podršku.

"Mislim da je svima žao što izlazim i najbitnije mi je što sam toliko ljudi zgotivio i zavoleo. Moguće je da će mi nedostajati sve, ali tako je kako je", rekao je Ivan Nešković na odlasku.

Ivan Nešković gostovaće večeras u emisiji Kontrašou kod voditeljke Jelene Nikolić Kontrakulturne od 22:45 časova na Kurir televiziji, a osim njega gosti će biti Aca Lukas i Saša Mirković.

