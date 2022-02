SANJA O DUGOVIMA U KOJE JE UPALA: Mogu da dođu i da mi pucaju u glavu! Zadužila sam se zbog njega, nije me ispoštovao

Rijaliti učesnica progovorila o dugovima koje vuče i zbog čega se najviše i prijavila za Bar.

Izvor: Printskrin, Instagram/pomahnitali_tinejdzer

Rijaliti učesnica Sanja Jakšić koja se često nalazi na meti kritika zbog alkohola, i u finansijskim problemima je, a jedna situacija iz rijalitija je sve zbunila. U jednom trenutku ušao je čovek koji joj je tražio bankovnu karticu, pa se spekulisalo da od tog trenutka sva njena zarada ide njemu. Ova situacija je mnoge zbunila, a kako ne bi dolazilo do nagađanja, Sanja je za Mondo otkrila istinu.

Ona se prvo osvrnula na svoje probleme sa alkoholom i na to što je više puta snimljena kako u veoma alkoholisanom stanju dok je u rijalitiju.

"Ako odlučim da ne pijem, godinu dana neću piti. Nemam problem, prvo volim a svako ko se bavi ugostiteljstvom, razumeće me. Jesam preterala ovde možda dva ili tri puta za dva meseca, ali ne smatram da je to strašno", rekla je ona a onda potvrdila navode da ima probleme sa dugovima:

"Tačno je, imam probleme. Dugujem malo veći novac i samo ova nagrada može da mi pomogne", rekla je Sanja koja se dvoumila da li da nastavi priču ili ne, a onda je odlučila da nam ispriča sve detalje.

"Najgora stvar koja može da mi se desi jeste da dođu da mi pucaju u glavu, i tu su moji problemi završeni", rekla je.

Sanja Jakšić i Ivan Nešković

Izvor: TV KURIR Screenshot

Jakšićeva je otkrila da se zadužila zbog toga što je želela da učini prijatelju, da nije uzela novac kako bi sredila probleme koje je ona napravila.

"Zadužila sam se jer sam htela da pomognem kolegi koji nije ispoštovao mene. Nisam se ja zadužila zbog sebe i nekih svojih stvari, sranja i slično. On je imao kockarske probleme i niko mu više nije davao nikakav novac, i onda je došao kod mene da me moli, plače, kumi, i ja se postavim u njegovu situaciju. Međutim, to je otišlo predaleko, kamata na kamatu i eto. Ja sam se dogovorila sa tim ljudima, sve je to stopirano sad, izlaze mi u susret jer se znamo od malih nogu. To nije ništa strašno kao što se priča jer ja dugujem jednoj osobi, dugujem veću količinu novca ali ništa to nije toliko strašno jer nisam ja nikakve probleme napravila, nisam se bavila ne znam čime da bih se sad mučila puno", ispričala nam je Sanja, a onda dodala:

"Toliki novac ja ne mogu da vratim tako što zarađujem mesečno, živim u Beogradu, plaćam stan i radim kao kuvar. Tako da je to jedan od razloga zašto sam ovde."

Sanja Jakšić

Izvor: Kurir televizija

Ona se osvrnula i na to kako bi potrošila novac kada bi osvojila prvo mesto u rijalitiju i nagradu od 30.000 evra, koja je trenutno spala na 25.000 evra.

"Kada bih osvojila nagradu, vratila bih to, ali nije to suma kolika je nagrada, da se razumemo. Evo recimo kada bi se nagrada vratila na 30.000 evra, 10.000 evra bih sigurno dala u humanitarne svrhe, 10.000 evra bih vratila dugove koje imam a za ovih 10.000 bih verovatno popila, podelila sestrinoj deci, ocu i majci za pretrpljene stresove i strahove", rekla je Sanja koja se nada dobrom plasmanu u rijalitiju.

Sanja Jakšić ne krije da voli žene, a pogledajte kako muva jednu gošću Bara: