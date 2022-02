ŠOK TAJNE SANJE JAKŠIĆ: Bila je 16 god starija, živele smo sa njenom decom i SVEKRVOM! Tata se od muke nalivao vinjakom

Učesnica rijalitija otvorila je dušu i priznala sve detalje o svojoj intimi, ljubavi prema nežnijem polu i roditeljima koji su to morali prihvatiti.

Sanja Jakšić, trenutna učesnica rijalitija "Bar" i nekadašnja učesnica rijalitija "Zadruga" od samog starta se bori za dobar plasman i osvajanje glavne nagrade od 30.000 evra, a svoju sklonost ka ženama ne krije, već je u Baru posećuje i devojka, a na žurkama redovno muva gošće. Sanja je za Mondo otkrila svoje najdublje tajne, trenutak kada je shvatila da je privlači nežniji pol, trenutak kada je to saopštila roditeljima, ali i detalje života sa udatom ženom sa kojom je bila u vezi.

Sanja nam je otkrila da se prvi put poljubila sa devojčicom u osnovnoj školi i da je tada sve krenulo. Kako kaže, bila je u vezama i sa muškarcem ali shvatila je da to nije ono što joj prija.

"To je bilo u petom ili šestom razredu osnovne škole. Ceo život i kroz celu osnovnu školu sam se oblačila široko, bila sam panker, reper, imala sam razne faze i oduvek sam htela tetovaže, pirsinge i da se ošišam na kratko, ali moji su mi uvek govorili 'dok si pod našim krovom nećeš to uraditi' i čim sam otišla iz kuće ošišala sam se na ćelavo i uradila pirsinge. U petom ili šestom razredu sam se poljubila sa najboljom drugaricom, pa smo se nešto kao mazuckale kod nje kući posle škole, i meni se to svidelo. To je neka fizička reakcija na koju ja ne mogu da utičem, i mislim da niko ne može da utiče na to. Kada prođe pored mene žena koja ima osmeh, energiju i harizmu, sve prostruji kroz mene, ne mogu da objasnim taj osećaj. U muškarca ne mogu da se zaljubim ali u devojku se baš zaljubim. Muškarci su nekako previše jednostavni, ja volim malo komplikovanije. Mnogo je jača ljubav između dve žene nego između žene i muškarca", rekla nam je Sanja, a onda otkrila i da je bila u vezi sa muškarcem, ali da se tada nije osećala najbolje.

"U vezi sa muškarcima sam bila sa nekih 16-17 godina, da kažem stvarno vezi. To je trajalo nekih mesec, dva, tri, ali to je bio period kada sam još pronalazila sebe, Kada sam shvatila da to nema poentu, da idem ja tu od muškarca do muškarca kad ja ništa ne osećam. I što ću sad raditi ono što je 'normalno' a ne ono što ja želim."

Jakšićeva se zatim prisetila trenutaka u kojima je shvatila šta želi, svoje prve prave veze sa ženom, ali i trenutaka kada je roditeljima priznala da je sklona nežnijem polu.

"Jaoj bilo je katastrofa. Najteži period je priznati samom sebi, a kad priznaš samom sebi onda ti nekako sve ovo ostalo manje stresno. Ja sam imala problem zato što sam bila u vezi sa ženom koja je 16 godina starija od mene, koja je udata i ima dvoje dece. Preselila sam se za Beograd i živeli smo u stanu, ona, dvoje dece, ja i njena svekrva. Njen muž je bio u Parizu, tamo je radio. Bila je u braku, i sad je u braku, on je donekle i znao za nas. To je bila moja prva ozbiljnija veza, godinu i po smo bili zajedno", rekla nam je ona, a onda dodala i kako su njeni roditelji pokušali da je iščupaju iz svega toga:

"I moji su mene na neku foru, na neku priču kako treba da potpišem neki kredit u banci i da se ja vratim za Valjevo. Na kvaran način su me vratili jer su se uplašili da ja ne budem prodata u belo roblje jer je ona starija od mene, a on je u Parizu jer ima turističku agenciju. Oni su znali za nju, poznavali je i ona je došla po mene i odvezla me sa stvarima. Znali su da smo u vezi ali uplašili su se jer su smatrali da ja verujem svima, da sam dobra, i uplašili su se da se meni nešto ne desi i vratili me u Valjevo. Ja sam posle toga pala u depresiju, 7 do 10 dana sam baš bila u depresiji, nisam htela ni da jedem ni da pijem, sedela u pidžami samo, palila cigaru na cigaru i onda sam pobegla od kuće. Bila sam dve noći u hotelu jer ona nije bila tu, a onda sam otišla kod nje. Kada smo raskinule ja sam našla stan, odselila se, počela da radim u Beogradu i tu sam i dalje", govorila nam je Sanja, a onda se vratila na trenutak kada je ocu saopštila da voli žene.

"Došao je taj trenutak. Kada su došli u Beograd po mene u njen stan, moj otac je tada pio vinjak iz čaše od 2 dcl na eks. Kada smo došli u Valjevo, rekao mi je da je unajmio čoveka da me prati u Beogradu, da tačno zna gde sam ušla u prodavnicu, kada sam šetala psa i sve. Rekla sam mu kako stoje stvari i rekla sam mu da to što sam sada to, ne znači da će ostati tako i da neću imati dečka. Dve godine posle toga keva me uhvatila u sobi sa muškarcem, nemam problem, jednostavnom u određenom trenutku šta mi prija", otkrila nam je Sanja, a evo kako je izgledala dok je nosila elegantniju garderobu:

U rijalitiju Bar živi sa mnogo žena, a nama otkriva da li bi sa nekom od njih mogla da bude u vezi.

Trenutak kada si shvatila da gledaš žene na drugačiji način

"U stanu mi nijedna nije privukla pažnju, ni sa jednom ne bih mogla da budem, nisu mi energetski slične. Sa Ksenijom bih možda nekad mogla da budem, ali ne gledam je uopšte na taj način", rekla je Sanja koju devojka koju je ostavila napolju redovno posećuje u Baru.

