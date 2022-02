IMAM PROBLEM S MENTALNO POREMEĆENIM ŽENAMA: Kristijan Golubović otkrio - Stavljaju mi kosu mrtvaka i prave vudu lutke

Kristijan Golubović tvrdi da su "poremećene, sredovečne žene" bacale magiju na njega

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović nedavno je preživeo dramu kada je njegova izabranica Kristina Spalević završila u bolnici zbog sepse.

Na svu sreću nije došlo do većih komplikacija i fatalnog ishoda. Kristijan je otkrio da misli da mu je bačena magija.

"Riba jedna me uhodi ko zna koliko. Vidi da nema šansu, ali ne odustaje. Da bih jednom saznao, pa potom i video da mi je likuša napravila vudu lutku, sa mojim likom! Šokirao sam se. I još 8 onih nekih igli ili šta su bili su probodeni kroz tu glinenu lutku. A u tom periodu ja kao sve super, a osećam se kao da imam 80 godina, sve mi je bilo teško. Ko zna šta je htela, da me ubije, otkud znam. To je patologija. Rekli su mi da mi je rađena magija, vlaška i ne znam koja sve ne", ispričao je Kristijan , a potom otkrio da je navodno na meti sredovečnih, poremećenih žena.

"Nalazio sam na svojoj garderobi kosu od pokojnika, neke konce, dlake od životinja. Retko koju magiju sam izbegao. Sredovečne žene mi postaju admini na društvenim mrežama, pa počnu da me muvaju i kad vide da ništa neće biti od toga, počnu da me hejtuju, predstavljaju kao lošeg, onda vam na nos izađe svaka usluga koju su uradile, a same su to želele, a niko im nije tražio. Čim im ne daš da uđu u srž života. Imam ogroman problem sa mentalno poremećenim ženama. Zaslužili su davno da ih pobijem, ali pošto je drugo vreme došlo, okrećem sve na sprdnju i zezam se sa njima", kaže Kristijan.