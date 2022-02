ŽESTOKI OKRŠAJ SANJE I SOFIJE - NISMO IMALI DA JEDEMO, GDE SI BILA?! Sasula joj sve u lice - Tebe ću prvu da IZBACIM

Sofijin dolazak uneo nemir - pregled dana na Kurir televiziji!

Sofija Una vratila se u Bar i planira da bude mnogo gora nego što je bila prvi put u rijalitiju, a njen dolazak uzemirio je mnoge, jer je bila osoba "povratnica" kojoj su se najmanje nadali, pogotovo ženski deo ekipe. Sanji se Sofijin povratak uopšte ne dopada i smatra da nije fer što se ravnopravno bori s njima za glavnu nagradu, zbog čega su se odmah i posvađale.

"Zato ćeš biti nominovana, zato što si bila napolju i radila šta si radila i došla opet", rekla joj je Sanja u večerašnjem pregledu dana.

"Dok smo se mi patili, jeli go*na, nismo imali hleba da jedemo, ti i Sven ste bili napolju, provodili se...", pobunila se Sanja, a Sofija je priznala da je jako teško kada se vratiš u rijaliti.

Misica se potom pohvalila kako joj prilaze novinari i kako je privatno hvale, posle čega joj je Sanja rekla: "Niko ne može očima da te gleda! Tako su meni rekli", što je nju šokiralo.

"Nemojte da se dižete toliko, zato što ste apsolutno nebitne! Ne deluješ mi kao neko ko je naivan i nemoj da se predstavljaš da si naivna! Nisi naivna, nisi glupa! Praviš klan od jutros! Sve vreme potenciraš na klanovima", bunila se Sanja i dalje.

"Ja ću prvo povratnike da izbacim odavde, pa onda sve ostale!", vikala je.

S druge strane, Sofija smatra da je njen povratak fer borba, te da su je samo Rade i Rada prihvatili, a da su svi ostali protiv nje.

"Sofija je emocija i srce, a Una je racio. I ne dozvoljavam više da me gaze, jer me to i koštalo opstanka ovde. Trebalo je da budem drčnija i da budem na njihovom nivou, kakav god on bio", rekla je Sofija.

S druge strane, Rada je iznenađena svime što je čula, a drama i haos se čigledno nastavljaju...

