GREBEM POD I KRV MI CURI IZ RUKE... Milica Pavlović besna na kolege - "Bilo mi je teško, puno je tu BOLA I PATNJE"

Milica je uvek iskrena, pa tako i sada u osvrtu na svoju karijeru.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Milica Pavlović je već dugo jedna od najatraktivnijih i najtraženijih pevačica koja ne krije da je godinama radila samo da bi zaradila novac i ponovo ga uložila u karijeru. Pažljivo bira spotove, kao i gardeobu, trudi se da ne bude deo skandala, o privatnom životu ne priča, a sav trud i odricanje su joj se isplatili i ništa ne bi menjala.

Iako nije u toj skupini, pevačica je ljuta zbog toga što su mnoge njene kolege do uspeha došle prečicom. Osvrnula se na trnovit put kojim je prošla, i to kada je bila na promociji pesme svog novog kolege Dušana Petrovića.

"Dušana i mene je vezala jedna spona, a to je da smo odabrali teži put do uspeha. Veoma je naporno da gledaš kako neki ljudi dobijaju neke stvari lakšim putem i dobijaju neke stvari mnogo brže, a ti svoje zasluge moraš da temeljiš i da žrtvuješ dosta toga. Što ja kažem, da grebem pod i da mi krv curi niz ruke dok dođem do nekih stvari. Ali ja ne bih ni mogla drugačije. Taj moj lavovski ponos mi ne bi dao drugačije", iskreno je rekla Milica koja tvrdi da je više ne pogađa kada vidi da neko ima više pregleda na Jutjubu od nje, već činjenica da taj neko nema kvalitet.

"To više ne gledam. Na početku mi je bilo teško, jer vidite da neke stvari radite troduplo i neću reći bolje, nego drugačije. A neko to odradi onako, iz sebi znanog razloga ili jer ne ume bolje... A onda brže dobija zasluge, pa se pitate: 'Čekaj, gde je ovde pravda?'. Tu je mnogo više bola i patnje, ali je na kraju slađe", smatra Milica koja ne krije da je mnogo para uložila u kakrijeru.

"O novcu neću da pričam, to kada bih pisala završila bih na psihijatriji", tvrdi Pavlovićeva koja svojoj publici priprema novi album i kaže da će to biti pravi spektakl.