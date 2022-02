NAPIO SE I ULETEO U KREVET: Rijaliti igrači u vreloj akciji! Ona se posle toga izvinjavala MAMI javno (VIDEO)

Rijaliti učesnici opustili su se ispod pokrivača.

Dejana Deletić priključila se današnjim gostima u emisiji "Puls Bara" na Kurir televiziji, gde ju je sačekao neprijatan snimak.

Nakon što je Dejana ispričala da je iznenađena što je Damir sinoć napustio rijaliti program, pušten joj je video snimak u kom je ona bila glavni akter. Kako snimak nije prijatan jer prikazuje njenu akciju sa Davorom ispod pokrivača, Dejana se dobro držala pred kamerama.

"Davor se tu noć napio i uleteo mi u krevet sa pričom - nemoj da se smuvaš sa malim. Onda me je lizao, a ja sam mu pričala da to ne radi", rekla je Dejana na početku negirajući da je između njih došlo do ljubavnog čina, ali je vrlo brzo popustila i priznala šta se zapravo desilo.

"Izvini mama za suze tvoje sve", rekla je Dejana aludirajući na seksi ispod jorgana, koja nije krila da je i dalje zaljubljena u menadžera Nenada Marinkovića.

"Moje srce kuca samo za njega, a ovo je više kao neka pomoć prijatelja", našalila se na svoj račun.

Pogledajte akciju o kojoj se priča:

Ovo je Dejana koja trese pokrivač i izvinjava se mami:

A ovo je Davor koji joj je "upao u krevet":

