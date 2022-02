DAMIRU JE KSENIJA DOŠLA GLAVE: Pokazao najveće znanje ali ljubav ga izbacila iz rijalitija, evo sada priča o njoj

Damir Tepavac pokušava da sakrije svoje emocije, a baš zbog njih ih je i napustio rijaliti.

Damir Tepovać sinoć je napustio rijaliti "Bar", što je šokiralo sve gledaoce ali i rijaliti takmičare. Mnogi su zaplakali zbog njegovog odlaska, a ono što je sigurno jeste da je on bio jedan od najboljih takmičara rijalitija, međutim, neki koraci su ga očigledno skupo koštali.

Damir je od starta bio jak igrač, imao je najjače iskustvo u radu za šankom, samo on je znao da vrti šejkove i učio je ostale barovce... On je bio neutralan, zaljubio se u Kseniju Kranjec ali čim je video da nije njegovo vreme i da mu emocije nisu uzvraćene, povukao se ali i dalje ju je gledao sa posebnom pažnjom. Baš zbog toga mnogi su smatrali da je on Ksenijino kuče koje trči za njom i da će ga ona odvesti u propast, što s ena kraju i dogodilo.

Damir je poželeo da zaštiti Kseniju i da zauzme vruću stolicu umesto nje, i ta odluka ga je koštala izbacivanja iz rijalitija.

On je danas gostovao u emisiji Puls Bara gde je otkrio da je sa Ksenijom sada u bratsko-sestrinskom odnosu, ali u jednom trenutku je dodao i: "Ko se tuče taj se voli", tako da sigurno nije ravnodušan prema ovoj vatrenoj plavuši, a još zanimljivih detalja Damir će otkriti večeras u emisiji "Kontra šou" na Kurir televiziji od 22.45 sati.

Podsetimo se i kako se Damir predstavio pri ulasku u rijaliti, šta je obećavao a šta je do sada uradio:

