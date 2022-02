LISTA NOMINACIJA ZA OSKARA 2022: Iznenađenje godine, Dune nominovan u 10 kategorija!

Zanimljivo je da je novozelandska rediteljka Džejn Kempion sa "The Power Of The Dog" postala prva žena koja je dva puta nominovana za Oskara za najbolju režiju – prvi put je 1993. godine dobila nagradu za film "The Piano".

Ovogodišnja, 94. dodjela Oskara, zakazana je za 27. mart, što znači da 2022. ne bi trebalo da bude odlaganja kao prošle godine.

O nominovanim filmovima možemo da diskutujemo, a Oskar nam služi kao provjera da li smo bili u pravu kada smo tvrdili da neki naslov zaslužuje, ili pak ne zaslužuje pažnju.

Tako se ove godine očekivalo da se na listi nominovanih filmova pojave i naslovi The Power Of The Dog, Dune, West Side Story, Spencer, te King Richard, a prvi ima čak 12 nominacija, dok je Dune na drugom mjestu sa 10, potom West Side Story sa sedam, King Richard sa šest i Spencer sa četiri.

Zanimljivo je da je novozelandska rediteljka Džejn Kempion sa The Power Of The Dog postala prva žena koja je dva puta nominovana za Oskara za najbolju režiju – prvi put je 1993. godine dobila nagradu za film The Piano, te da je glumac Kenet Brana prva osoba koja se našla u čak sedam različitih kategorija za Oskara tokom svoje karijere.

Da podsjetimo, prva dodjela Oskara održala se u hotelu Hollywood Roosevelt u Los Anđelesu 16. maja 1929. godine u organizaciji Akademije filmskih umjetnosti i nauka. Tom prilikom se okupilo oko 270 gostiju, reditelja, producenata i glumaca. Ceremonija je trajala svega 15 minuta, što je danas nezamislivo. Za najbolji film je proglašena ratna drama Wings koja se bavi Prvim svjetskim ratom.

Danas je fešta daleko raskošnija i traje po nekoliko sati. O dodjeli Oskara se priča nedjeljama prije samog događaja, a svaki ljubitelj filma vjeruje da se dobro razumije u najbolje filmove, reditelje, glumice i glumce.

Ovaj put nema mnogo preklapanja između kategorija – Franse Magdormand je prošle godine dobila Oskara za najbolju žensku ulogu za film Nomadland, koji je odnio i nagradu za najbolji film. Karakterističan je i veliki broj nominacija za dva vodeća filma, pa će ovogodišnja ceremonija proći u znaku borbe između tihog, intimnog filma The Power Of The Dog, i spektakla kao što je Dune. Evo i ostalih nominacija:

Najbolji film

Belfast CODA Don’t Look Up Drive My Car Dune King Richard Licorice Pizza Nightmare Alley The Power of the Dog West Side Story

Najbolji reditelj

Kenet Brana (Belfast) Rijusuke Hamaguči (Drive My Car) Pol Tomas Anderson (Licorice Pizza) Džejn Kempion (The Power of the Dog) Stiven Spilberg (West Side Story) Najbolji glumac Havier Brdem (Being the Ricardos) Benedikt kamberbač (The Power of the Dog) Endru Garfild (tick, tick … BOOM!) Vil Smit (King Richard) Denzel Vošingtont (The Tragedy of Macbeth)

Najbolja glumica

Džesika Častejn (The Eyes of Tammy Faye) Olivija Kolman (The Lost Daughter) Penelope Kruz (Parallel Mothers) Nikol Kidman (Being the Ricardos) Kristin Stjuart (Spencer)

Najbolja sporedna ženska uloga

Džesi Bakli (The Lost Daughter) Ariana Debozi (West Side Story) Džudi Denč (Belfast) Kirsten Danst (The Power of the Dog) Anjani Elis (King Richard)

Najbolja sporedna muška uloga

Kiarn Hajnds (Belfast) Troj Kotsur (CODA) Džesi Plemons (The Power of the Dog) J.K. Simons (Being the Ricardos) Kodi Smit mekFi (The Power of the Dog) Najbolji originalan scenario

Najbolji originalni scnario

Don’t Look Up Dune Encanto Parallel Mothers The Power of the Dog

Najbolji adaptirani scenario

Coda Drive My Car Dune The Lost Daughter The Power of the Dog

Najbolji animirani film

Encanto Flee Luca The Mitchells Vs the Machines Raya and the Last Dragon

Najbolji dokumentarni film

Ascension Attica Flee Summer of Soul Writing With Fire

Najbolji film izvan engleskog govornog područja

Drive My Car Flee The Hand of God Lunana: A Yak in the Classroom The Worst Person in the World

Montaža

Don’t Look Up Dune King Richard The Power of the Dog tick, tick… BOOM!

Fotografija

Belfast Dune Nightmare Alley The Power of the Dog The Tragedy of Macbeth West Side Story Licorice Pizza King Richard Drive My Car Don't Look Up Coda

Muzika

Belfast Dune No Time to Die The Power of the Dog West Side Story

Kostim

Cruella Cyrano Dune Nightmare Alley West Side Story

Originalna pjesma

Be Alive (King Richard) Dos Oruguitas (Encanto) Down to Joy (Belfast) No Time to Die (No Time to Die) Somehow You Do (Four Good Days)

Kratki dokumentarni film

Audible Lead Me Home The Queen of Basketball Three Songs for Benazir When We Were Bullies

Kratki animirani film