NAJVEĆE TAJNE SLAGALICE OTKRIVENE POSLE 30 GODINA: Evo kako je nastao kviz i zašto SKOČKO nosi naočare 

Gledanje kviza "Slagalica" u mnogim kućama postala je tradicija, ali ovo niko od gledalaca nije mogao da zna.

Izvor: YouTube/RTS Slagalica - Zvanični kanal

Kviz "Slagalicama" decenijama građane Srbije zakucava za male ekrane, a njegov autor otkrio je najveće tajne koje javnost nije znala.

Nikola Nešković, autor "Slagalice" ali i brojnih drugih kvizova poput "Sfinga", "Glavolomke", "Lavirint", "Mozaik", otkrio je kako je nastao čuveni kviz ali i njegov zaštitni znak "Skočko".

"Slagalica je pokrenuta na zahtev Milorada Vučelića, nekadašnjeg generalnog direktora RTS. On i ja se znamo još u SKC gde je on bio sekretar. Pozvao me je i rekao: "Morate da napravite kviz". Tehnički direktor Jovan Valčić angažovao je grupu studenata završne godine Elektrotehničkog fakulteta kao programere. Kada smo tražili kompjutere rekli su: 'Ali, mi ih nemamo'", rekao je Nešković za Kurir, pa objasnio kako je dalje tekao tok stvaranja ovog kviza:

"Otišli smo da nabavimo kompjutere privatno. Dobili smo model 286. E, onda smo videli da moramo da za svakog takmičara da imamo kompjuter, pa za sve informacije. Tada je to bila "Muzička slagalica", bile su nacrtane stepenice kroz studio, kao klavijatura - bele i crne dirke i trebalo je sve da sviraju dok se po njima krećemo. Brzo smo shvatili da je to tehnički neizvodljivo i odustali. Zbog toga smo napravili da svaki segment bude jedna mala igra. Ja sam vodio prvih hiljadu emisija sa Draganom Milićević", rekao je autor.

Kviz "Slagalica"

Izvor: RTS 1/Screenshot

Nikola je za kraj otkrio i zbog čega čuveni "Skočko" nosi naočare.

"Retko ko zna zašto Skočko nosi naočare. On je po meni pravljen, želeo sam da liči na mene", zaključio je.