FAMILIJA SE ODREKLA ALEKSANDRE: Ovo je istina o njenoj teškoj prošlosti, Dejanu neće biti svejedno kad čuje

Nova Devojka Dejana Dragojević krije mračnu prošlost.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Aleksandra Nikolić, učesnica rijalitija "Zadruga" koja je nedavno uplovila u romansu sa Dejanom Dragojevićem pred kamerama, naišla je na mnoge osude.

Njenoj mami je pozlilo zbog svega što je videla na malim ekranima, pa je završila u Hitnoj pomoći i kako je rekla, pretio joj je moždani udar od stresa.

Aleksandra je prošle godine otvoreno govorila u rijalitiju o svojoj porodici, a naročito o ocu, sa kojim je prošla sve i svašta.

Ne krije da veliki deo familije nema lepo mišljenje o njoj.

"Znaš kakav je moj otac. Ne znam da li će pričati sa mnom posle ovoga. Upoznala sam ga sa 11 godina. Živi preko, upoznali smo se kad je došao. Stalno su bile svađe između oca i majke. Stalno sam morala da biram. Kupi stan gde sada živimo, moja mama je držala kafanu, on joj je rekao da zatvori kafanu da će sve da šalje. Prvih par meseci je bilo top i onda mu se nešto desilo. Kao da me nauči pameti, da živim sa manje novca. Moja mama nije mogla da radi jer je bila bolesna. Slao nam je 100 evra mesečno, mama se zaposlila kao čistačica. Onda je on dolazio, iživljavao se", navela je tada.

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević

Izvor: Printskrin, Youtube/ Zadruga Official

"Kada sam napunila 18 godina, krenula sam da radim kao promoterka. Žensko si, treba ti garderoba. Jednom je moj otac došao, ušao u stan, nije znao šta radim. Lagala ga gde sam, ja sam bila na granici Mađarska - Srbija. Ja dolazim, on se dere. Nisam više mogla da trpim to. Mama odlučila da ide, pitala me da li ću ja. Uzela sam dva para farmerica i otišla. Nisam pričala sa ocem par godina sve dok nisam izašla iz "Zadruge". Pomirili smo se, vratila sam se u stan, opremila ga. Ostali u okej odnosima. Poklonio mi je auto. Pričam sa njim. Ali sad posle ovoga... On je bio na ratištu, znaš kakav je on. Patrijarhalan je, nema pojma neke stvari o meni. Sada kada budem izašla sto posto neću pričati sa njim. Nikad nisam bila prihvaćena od strane porodice mog oca", rekla je Aleksandra.

"Gledam Stefana, koliko je srećan što ima srećnu porodicu. Ja kao da nosim prokletstvo kroz život od toga. Ostaju posledice. Znaš koliko sam puta videla scenu da je moj tata tata silovao moju mamu, tukao i silovao ispred mene. Slomio joj vilicu, ubijao ju je. Nije ga prijavljivala, plašila se. Što je najcrnje, mislim da ga voli posle svega. To nikada neću zaboraviti. Ja sam se jednom zaletela na njega da ga ubijem makazama, ne znam što ovo pričam. Mi smo svi ćaknuti ovde, zbog porodica. Nije opravdanje, ali da smo imali zdrave porodice, e... Sve je moglo da bude drugačije ", govorila je Aleks.

