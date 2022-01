RIJALITI JU JE UPROPASTIO, PA SE VRATILA KONOBARISANJU: Miljana pere sudove u kafani - Zarađujem VIŠE nego u Zadruzi!

Miljana Kulić odlučila da ima normalno radno vrijeme?

Izvor: Instagram/miljana_kulic_official

Miljana Kulić koja je nedavno šokirala snimkom na kojem sahranjuje živog Zolu, objavila je još jedan neočekivani snimak, na kojem priča pratiocima i fanovima da se zaposlila u jednoj kafani i pokazuje kako pere sudove nakon završene smjene.

Zbunilo ih je to što je Miljana nedavno poručila da je kupila hotel, te tražila radnike za isti, a šta se u međuvremenu desilo pa je sada za šankom, nije otkrila.

Temperamentna Nišlijka, koja je zbog agresivnog ponašanja diskvalifikovana iz Zadruge 5, već ima iskustva u ugostiteljstvu, budući da je radila kao konobarica, a smatra da ju je rijaliti uništio. Da li to znači da se više neće vraćati u Zadrugu, iako je govorila drugačije, ostaje da vidimo.

"Ljudi, ja sam se zaposlila u kafani. Upravo završavam smjenu, kao što vidite perem sudove, jer je i to posao konobarice. Ja uživam u tom poslu, radila sam ga i prije. S ljubavlju radim taj posao, volim komunikaciju s ljudima. Vjerujte mi, rijaliti program me je upropastio. Više sam zarađivala, tj. identično u rijalitiju kao u Čačku kad sam radila, ljudi su me mnogo voljeli".

"Imala sam bakšiš, vjerovali ili ne, do 60 eura, rekla je Miljana.

"Probni rad", napisala je uz smajlije u opisu videa, pa fanovi nisu sigurni da li je ovo sve još jedna od njenih šala.