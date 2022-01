ZVAO ME JE DA MI SE IZVINI! Maja Marinković se oglasila s Kosova i otkrila sve o vezi s Čorbom - Dočekali su me odlično

Maja Marinković otkrila je da li se pomirila s bivšim dečkom.

Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Maja Marinković, otkrila je u kakvom je trenutno odnosu sa bivšim dečkom Milanom Jankovićem Čorbom, s kojim je bila u vezi tokom četvrte sezone Zadruge, a u čijem se rodnom mjestu trenutno nalazi.

Maja je otkrila da ju je Čorba kontaktirao nakon što je izašao iz Zadruge, u kojoj je bio kao gost mjesec dana.

"Nakon Čorbinog izlaska iz Zadruge, zvao me je da mi se izvini kada je video da su ga svi iz rijalitija izdali, a da sam ja uvijek bila uz njega od početka do kraja i rekao mi je: 'Ne znam da li da ti se zahvalim ili izvinim' (smijeh). Tako je počela naša komunikacija, i onda me je zvao da se vidimo", ispričala je Maja.

Iako su svi mislili da su se pomirili i da su ponovo zajedno, Maja tvrdi da su samo prijatelji.

"Nismo u vezi, mi smo odlučili da budemo prijatelji. On je shvatio da sam mu ja ispala jedini pravi prijatelj iz rijalitija i da nikada nisam dala na njega", rekla je diskvalifikovana učesnica Zadruge, koja se i dalje nalazi u Čorbinom rodnom Šilovu na Kosovu i Metohiji, gdje je, kako kaže, srdačno prihvaćena od strane njegove porodice.

"Dočekali su me odlično, oni su zaista divni ljudi. Cicina mama mi je nova drugarica, baš se lijepo družimo svi. Obišli smo par gradova, uživali...", otkrila je.

"Što se Cice tiče, to je posebna priča, ne bih upoređivala naš odnos sa mojim bivšim vezama. To je nebo i zemlja, mi smo prijatelji i ovako nam je odlično", poručila je Maja Marinković.

Izvor: Instagram/majaamarinkovic/printscreen

Marinkovićeva je i prije Zadruge 5 išla Jankoviću u posjetu, te su se jednom prilikom sreli i u Smederevu, o čemu je pričala i u rijalitiju.