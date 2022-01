DALILA POKUŠAVA DA SE OPERE: Prišla Dejanu i izvinjavala se! Oduvao je, a od nje niko nije očekivao ovakve reči (VIDEO)

Dalila koristi svaki trenutak da bi se oprala od onoga što se dogodilo sa Dejanom.

Izvor: Printskrin, Youtube/Zadruga Official

Dalila Dragojević ponovo je prišla Dejanu kako bi se izvinila za haos i scenu koja se dogodila na proslavi srpske Nove godine. Iako niko nije očekivao takve reči od nje, ona je očigledno shvatila da je napravila veliku grešku.

"Samo da ti se izvinim za Matoru, za ono što sam te napala i štipala. Izrevoltirao si me, zato sam to uradila. Izvini za sve to, eto", rekla je ona, ali joj je povređeni Dejan na to samo kratko odgovorio: "Dobro".

Međutim, kako on nije davao puno signala i želje da razgovara sa njom, Dalila je nastavila da traži izgovore.

"Ja sam te štipala jer si divljao tamo. I onda kad sam došla, nije trebalo da te štipam. Onda me je sve puklo. Kada sam shvatila da si povređen i ovako, otišla sam da lomim staklo. Tebe je odvele obezbeđenje i to je to. Došla sam do zaključka, da si se udarcima opametio i shvatio da ovde ne treba da imaš ovde ništa, pa čak ni tu normalnu komunikaciju. Ja znam da su ti mama i brat doneli stvari do kapije", rekla je ona, a onda je Dejan odlučio da progovori malo više.

"Došli su da me vide. Stvari mi je doneo David sutradan. Tvoje ponašanje je moglo da bude normalno nego si nadrkana, odvratna i bezobrazna. Opet ćeš me iznervirati. Da li sam pokušao da pređem preko svega", rekao je već izrevoltiran Dejan.

"Valjda jesi. Vidiš kako ti mene povređuješ. Rekao si da od najgore praviš najbolju", rekla je Dalila.

Pogledajte šta su još njih dvoje pričali u garderobi:

Podsetimo se i kako je izgledala situacija u kojoj je Dejan sam sebi naneo teške povrede: