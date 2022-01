SAM SEBI RAZBIO GLAVU, PA TRAŽIO OD PRODUKCIJE 2 MILIONA DINARA?! Otkriveno šta se dešavalo s Dejanom nakon SKANDALA!

Dejan Dragojević imao nekoliko zahtjeva za produkciju Zadruge!

Izvor: TV Pink/Printscreen

Dejan Dragojević je prije dva dana napravio haos u Zadruzi, kada je počeo da lomi sve pred sobom i da se samopovređuje.

Produkcija ga je tada hitno izvela i odvela kod ljekara jer je bio sav u krvi, a prije nekoliko sati se vratio u rijaliti, nakon što se oporavio u apartmanu u Šimanovcima.

Dragojević na glavi ima nekoliko šavova koje za nekoliko dana treba da skine, a prema preporuci ljekara, naređeno mu je da miruje. Svi su s nestrpljenjem iščekivali njegov veliki povratak u Zadrugu, kako bi se suočio sa suprugom Dalilom i njenim bivšim ljubavnikom Filipom Carem, ali i kako bi i sam ispričao zbog čega se ponio onako skandalozno i šta je time želeo da postigne.

Svjestan toga da je javnost zainteresovana za ovaj slučaj, te da zadrugari, kao i gledaoci, jedva čekaju njihov susret, odlučio je da zavrti igru.

Po ugledu na suprugu, on je od produkcije tražio da mu ispune određene zahteve. Prije svega, da ga nagrade sa dodatnih 20.000 eura, odnosno oko 2.300.000 dinara, zbog svega što je pretrpio, iako je za to sam kriv.

Tražio je da mu se na račun odmah prebaci dodatni novac, koji želi nezavisno od honorara, kaže izvor blizak produkciji.

Ipak, produkcija nije nasjela na njegove uslove, a kako je vezan ugovorom za njih, nije imao puno mogućnosti da pregovara. Čelnici nisu željeli da mu ispune ovu želju, jer smatraju da skandal koji je napravio nije nimalo za pohvalu, te da je to što je uradio prešlo sve granice rijalitija.

Kada nije uspio da dobije ono što želi, Dragojević je, tvrdi izvor, govorio da je potpuno spreman za povratak i da nikakve probleme neće praviti, samo ukoliko eliminišu Filipa Cara.

Najprije je zahtijevao da ga potpuno izbace iz rijalitija kako ne bi morao da ga gleda, ali kada mu je produkcija saopštila da to nije moguće, izmijenio je uslove. On je zamolio organizatore da mu izađu u susret i drže FIlipa podalje od njega i Dalile, jer je on glavni okidač za njegove ispade. To podrazumijeva da organizatori treba da paze da nikako ne stavljaju starletu i Cara zajedno u izolaciju ili bilo gdje same, te da ne sjede jedno blizu drugoga, kao i da nemaju zajedničke zadatke, kako Dalila, tako ni on.