ŠOK SNIMAK DEJANA DRAGOJEVIĆA! MREŽE BRUJE O OVOME: Pogledajte šta radi u kupatilu - "Dokaz da je promijenio vjeru"?!

Snimak Dejana Dragojevića šokirao je mnoge.

Izvor: Instagram/heavycur_zadruga

Snimak Dejana Dragojevića iz kupatila kruži društvenim mrežama i mnogi donose razne zaključke, između ostalog, i taj da ovo "dokazuje da je promijenio vijeru".

Iako je tuš kabina bila slobodna, Dejan pere svoje tijelo u umivaoniku. Naime, iako je tuš kabina bila slobodna, Dragojević je odlučio da se "opere" u umivaoniku. Prvo je oprao ruke, glavu, lice, a u jednom trenutku podigao je noge i oprao stopala tamo zadrugari umivaju.

U komentarima na društvenim mrežama tvrde da je ovo dokaz da je Dejan promijenio vjeru, o čemu se već pisalo u medijima, i da izvodi obred koji se naziva "abdest".

"Koja svrha uzimanje abdesta kada ga na svakom koraku tu izgubi svojim poganim jezikom, samo se sprdaju sa vjerom i on i Dalila", "Ovo je, za one koji ne znaju, dokaz da je promijenio vjeru. Zove se 'abdest', to je tačan redosljed pranja kojeg se Dejan pridržava, propisan u muslimanskoj vjeri", neki su od brojnih komentara.

Pogledajte i snimak: