NE SMETA UNI ŠTO IVAN IMA DETE, VEĆ OVO! Oglasila se majka misice iz Bara - ovako komentariše ćerkinu LJUBAV u rijaltiju

Majka Sofije Une Manić o njenom učešću i romansi sa Ivanom.

Izvor: Kurir televizija

Nekoliko dana nakon početka rijalitija Bar Sofija Una Manić i šest godina mlađi Ivan Nešković uplovili su u romansu, a brzo je pao i prvi intimni odnos pred kamerama!

Njihova veza je od starta bila turbulentna - nekoliko puta su se svađali, raskidali i mirili se, a nju je posebno pogodilo što joj nije odmah na početku zabavljanja otkrio da je razveden i da ima dete, što je u svom oglašavanju istakla i njena majka Milena.

"S obzirom da ona iza sebe ima dva braka, o čemu otvoreno priča, naravno da se naljutila. Una je bila revoltirana Ivanovim ponašanjem, jer voli iskrenost, da je sve transparentno. Kod nje je ili 'sviđaš mi se', ili 'ne sviđaš mi se'. Ako joj se neko dopada, to je to, ne deli ljude. Apsolutno joj ne smeta što on ima dete, već što nije stavio sve karte na sto od starta", počela je majka misice za Kurir i dodala da Nešković, iako je simpatičan mladić, u spoljnom svetu nije tip muškarca s kojim bi se njena ćerka zabavljala.

"On je dečko iz provincije, malo je mačo. Lep je i simpatičan dečko, verovatno ju je to i privuklo. S druge strane, mlada krv... Da su u spoljnom svetu, da nisu zatvoreni, možda bi je privukao, ali nakratko. Mislim da ne bi opstali na duge staze. Prosto, mislim da ona misli da on nije njena šoljica čaja. Njoj odgovara stabilan i ostvaren čovek, bez kompleksa. Nemam utisak da je izgubila glavu za njim", iskrena je ona.

Na pitanje kako bi reagovala da njena ćerka nastavi vezu sa mlađim muškarcem i spolja, majka Milena je imala spreman odgovor:

"Ako njoj odgovara, nemam ništa protiv! Nikada se nisam mešala u njene odluke. Neka je ona srećna, meni je to najvažnije. Iskreno, volela bih da se Una Sofija ostvari kao majka i da se to dogodi dok još mogu da joj i ja pomognem. A ako se na taj korak odluči s njim, nemam ništa protiv", rekla je.

Na pitanje šta joj se ne dopada kod potencijalnog zeta, Unina mama je prokomentarisala:

"To što ima kratak fitilj. To nije primereno. Ne zameram mu, bio je vidno iznerviran, ali svakako to bi trebalo da se kontroliše. Ta karakteristika je meni jako ružna. Ja sam imala idealnu porodicu, i moje dete isto. On je zapravo njena sušta suprotnost! To ju je i privuklo kod njega", zaključila je.

