NE ŽELI U STARAČKI DOM! Kolege nude pomoć VESNI PEĆANAC: "To je teška priča"

Slika glumice Vesne Pećanac koja se nedavno pojavila na društvenim mrežama, mnogima je natjerala suze na oči!

Kada su saznali za Vesninu tešku materijalnu situaciju, njene kolege glumci su počele da se organizuju kako bi prikupili novac za nju i pomogli joj da prebrodi težak period u kome se nalazi.

Gorica Popović kratko je prokomentarisala cijelu situaciju s Vesnom.

"To je teška priča. Ona ima penziju, povremeno igra svoju monodramu kod nas u Ateljeu 212. Tuga, sjajna glumica", kratko je rekla Popovićeva.

Novica Antić, upravnik Ateljea 212, kaže da su oni prvi kad treba da se pomogne Vesni.

"Igrala je prije korone kod nas svoju predstavu i sav prihod je išao njoj. Sada ne može da se izvodi monodrama zbog korone. Kada je bila u bolnici, mi smo prvi otišli i kupili sve što joj treba. Trajno rješenje moraju da nađu nadležne gradske službe", ističe Antić.

Glumici je, kako se saznaje, nuđeno da bude smještena u starački dom, ali je to odbila.

Vesna Pećanac, glumica i supruga legendarnog crnogorskog režisera Živka Nikolića, ranije je već odgovorila na glasine o svom teškom životu. Glumicu život nije mazio, pa je za kratko vrijeme pogodilo više porodičnih tragedija: prvo je izgubila muža, da bi joj potom preminuli i roditelji. Nakon ovih gubitaka, Vesna je pala u duboku depresiju.

U javnosti su se ranije o njoj pojavili brojni napisi praćeni pričama da živi u bijedi, te da je nakon uspjeha preživjela velike strahote.

"Mnogo su me vrijeđali, ja sam to zaboravila. Beskrajno me je povređivalo. Beskrajno mi je bilo teško, ali večeras mi je svanulo. Ja sam u ljubavi molila Gospoda da moje srce očisti kako bih se srela s vama i čistog srca sam se srela s vama", rekla je Vesna sa osmjehom na licu prije nekoliko godina.

