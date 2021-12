UŽASNE SCENE U ZADRUZI! CAR DAVIO MAJU: Prešli sve granice- Je l' treba da te ODEREM OD BATINA?

Maja Marinković i Filip Car u novom skandaloznom okršaju.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Nakon svađe u kojoj je završio krvav i u ogrebotinama po licu, Filip Car se ponovo sukobio sa Majom Marinković.

Skandalozno ponašanje rijaliti para ne prestaje, a strasti između njih se nikako ne smiruju, te su i ovoga puta razmijenili niz psovki i prijetnji, nakon kojih je Car skočio na Maju i počeo da je davi.

Ukućani su šokirano posmatrali novi sukob, a obezbjeđenje je odmah uletjelo u Bijelu kuću.

"Pred rubom sam da je ne ubijem. Mamu ti je*em pogledaj mi lice", rekao je Car, pa naskočio na Maju.

"Nemoj da mi se obraćaš", ponavaljao je Car.

"Neću stati", ponavljala je Maja.

"Slikaću te ja za čitalju sada", vikao je Car.

"Da li treba da te oderem od batina da bi prestala? To ti tražiš, da budeš brutalno prebijena, ostavi me na miru", vikao je on.

Pogledajte snimak: