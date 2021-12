DALILINA MAJKA BESNA - "DEJANOVI SU BACILI MAGIJU"! Posle skandala iznela šokantne detalje - Anu Korać krivi za sve!

Oglasila se Dalila majka Emina i rekla sve što ima.

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

Razvod, pomirenje, pa sukob Dalile i Dejana Dragojevića naterali su i njenu majku Eminu da se oglasi i kaže sve što ima na tu temu.

"Ako magija u ovom slučaju postoji, bačena je od strane njegovih iz Veternika. Hteli su da rastave Dalilu od Dejana, pa je ona postala odjednom hladna prema njemu. Nije mogla očima da ga vidi, a na Dejana je uticalo sve to tako što se kidao, ubijao od suza i rukama udarao, jer su mu lično oni to napravili. I dalje stojim iza toga da je sve krenulo od Zadrugovizije, kada je Ane Korać unela jaknu za Mikija i tom prilikom su Dragojevići poslali sinu crnu magiju. Dejan se molio da magija prođe, sada, kada je Bog konačno uslišio njegove molitve, on se vratio Dalili", smatra Dalilina majka.

"Dejana svakako nazivaju. Govore kako Dalila želi da ga uništi, ali to nema veze. Znam da moja ćerka neće dozvoliti da joj iko priđe blizu sem Dejana. Shvatljivo je to što je se Dejan plaši, ali isto tako on dobro zna kakva je Dalila i da će vremenom omekšati i njih dvoje će ponovo biti zadovoljni", dodala je Emina za "Super TV".

Prokomentarisala je i Filipa Cara, za kojeg kaže da mu Majin otac nikada neće oprostiti to što radi.

"Dobiće on novac za sve to što je uradio, ali verujte mi da će sa druge strane sve to izgubiti, jer je naneo zla. Majin otac Taki će ga zgaziti koliko god on sad ćutao. On mu nikada neće oprostiti što ovako javno ponižava Maju", smatra Emina, a onda se opet vratila na Dalilu i Dejana.

"Njih dvoje namaju prijatelje ni u spoljnom svetu, ni u rijalitiju, baš iz tog razloga što se uvek priča o njima vodi otkako je počeo rijaliti. Svi drugi su u senci pored Dalile i Dejana, zato ih to sve i boli. Bolji su i jači od svih, a to je ono što ne mogu da im oproste", rekla je i nastavila.

"Kada izađu iz Zadruge neka idu u inostranstvo. Uvek mogu da otputuju za Austriju ili Nemačku i da žive gde god im je volja", istakla je EMina, koja se nada da će tokom praznika biti pozvana da uđe u Belu kuću.

"Nadam se da ću uspeti da uđem u Zadrugu za Novu godinu. Trebao je da idem za Nemačku, ali sam sve odgodila zbog praznika i Nove godine kako bih videla svoju decu, jer Dejana gledam kao svoga sina", zaključila je.