Popularnom glumcu razlika u godinama nikada nije predstavljala problem u odnosu.

Izvor: MODNO/Stefan Stojanović

Već duže vrijeme se piše da je popularni glumac Milan Marić navodno u vezi sa 17 godina starijom Jelenom Pavlović, bivšom direktorkom jedne ugledne firme, ali to nikada nije potvrdio, iako su se pojavile glasine da je ponovo slobodan.

Poznato je da je naklonjen starijim damama, kao i da mu razlika u godinama ne predstavlja nikakvu pepreku u emotivnom odnosu, o čemu je ranije govorio.

"Bio sam u vezi sa starijom djevojkom, bio sam i sa mlađom, imao sam divne odnose, divne veze s nekim divnim osobama. U svim tim vezama daleko više su me interesovale neke druge stvari, a ne razlika u godinama ili slične trivijalnosti. Ako se dvije osobe prepoznaju i žele da budu jedna s drugom, ko je taj otac morala, koja je to društvena norma koja će da propiše da to nije u redu?", smatra glumac koji sada, kao navodno ponovo slobodan muškarac, ističe da bi najviše volio kada njegova buduća izabranica ništa o njemu ne bi znala.

"Idealno bi bilo da upoznavanje sa tom potencijalnom osobom krene bez njenog predznanja o mom životu, ali to je sve teže. Čitao sam da Monika Beluči nije znala ko je Vinsent Kasel kada su počeli da se zabavljaju, pa se nadam da je onda ipak moguće. Ako može Vinsent, mogu i ja", našalio se Milan.

Podsjetimo, jedan od trenutno najtraženijih glumaca bio je šest mjeseci u vezi sa koleginicom, hrvatskom glumicom Ninom Violić, koja je od njega starija osamnaest godina. Takođe je bio u vezi i sa kolumnistkinjom Vanjom Bahilj, starijom devet godina. Kao jedan od razloga kraha veze, kako je rekao tada, bio je pritisak medija.

"Mi smo čuvali vezu od medija, ali nije nam to uvijek polazilo za rukom. Ta veza je sada već davno završena", izjavio je glumac svojevremeno.

Vidi opis BIVŠA IMALA 42, ON 24 GODINE! Milan Marić progovorio o svojim vezama i starijim damama - "Ko kaže da to NIJE u redu?"

Pogledajte i naš prilog sa Milanom: