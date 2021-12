UPOZNAJTE MENADŽERA BARA! Nenad se prijavio da bude takmičar a odabran da VODI ceo šou, evo kakav će biti u rijalitiju!

Rijaltii "Bar" uskoro počinje da se emituje na Kurir televiziji, a menadžer lokala i zvezda vodilja svih ostalih takmičara biće Nenad Mirković. On ima dugogodišnje iskustvo u ugostiteljstvu, radio je u prestižnim lokalima u Beogradu, ali i na prekookeanskim kruzerima.

Izvor: BAR RIJALITI

Nenad dolazi iz Lazarevca i kada je video poziv za učešće u rijalitiju, nije se dvoumio da se prijavi.

On je u razgovoru za Mondo otkrio da nije očekivao da će dobiti poziciju menadžera kada se prijavio na konkurs, ali da je spreman da se suoči sa velikim zadacima i bude na neki način šef i vođa celog Bara u kom će svaka osoba moći da dođe, popije piće i popriča sa učesnicima.

Šta te je privuklo da učestvuješ u rijalitiju Bar?

Najviše me je privuklo to što ovo nije klasična verzija rijalitija koju gledamo godinama na televiziji. Ovde nema "zavadi pa vladaj" principa, nema svađa, tuča, da ih obezbeđenje izbacuje napolje i sličnih situacija.

Ovo je nešto novo što Srbija još nije videla, gde će se pratiti učesnici na više lokacija - u stanu u kom će živeti, na poslu, na ulici, a ponašaće se kao normalan svet. Učesnici će pred kamerama prolaziti sve moguće radnje koje prolazi svaki običan čovek, a sam rijaliti biće radni i samo od njihovog uspeha u poslu zavisiće i plata, ali i budžet. Niko ovde ne ulazi za određeni nedeljni honorar, pa da sedi, svađa druge i zarađuje pare. Ovde mora da se dobro pokažu zubi, ali u poslovnom smilu.

Šta će biti tvoja uloga u ovom rijalitiju?

Biću spona produkcije i takmičara. Imaćemo određene zadatke koji su unapred pripremljeni, ali idemo i na spontanost jer verujem da će biti situacija kakve ne možemo ni da zamislimo. Nikad se ne zna kakav će gost doći u naš Bar i šta će se desiti. Biću tu da im pomognem da se snađu u svakoj situaciji, ali radiću i pravi menadžerski posao. Proveravaću pazare, dnevne izveštaje, normative... Trudiću se da lokal bude na najvišem nivou, da usluga bude izvrsna i opomenuću svakog ko ne radi kako treba.

Izvor: BAR RIJALITI

Da li ćeš biti strog menadžer? Imaš li iskustva u tom poslu?

Imam veliko iskustvo. Radio sam u Beogradu na luksuznim mestima, imam i svoj kafić u Lazarevcu od 2007. godine. Završio sam sve moguće obuke o kafi, vinima, koktelima...

Pored toga, sedam godina sam radio na prekookeanskim brodovima. Tamo su pravila stroga, postavljen je sistem koji mora da se poštuje, svako mora da zna svoju ulogu i zadatke. Zbog tog iskustva, moji bivši zaposleni kažu da sam strog. Ja ne mislim da preterujem ali mi je posao najvažniji. Vodim se tim kad se radi da mora sve da bude kako treba, a kada je sve dobro onda imamo vremena i za šalu i smeh.

Šta misliš da će ti biti najteže, kako vidiš saradnju sa takmičarima?

Možda će najteže biti to što je dosta različitih ličnosti koji dolaze iz različitih sredina. Siguran sam da će mnogi imati iskustva u ugostiteljstvu, ali pitanje je gde su radili. Ja sam imao sreće da radim u prestoničkim lokalima gde je sistem dobro postavljen, a menadžer je glavni za sve. U manjim sredinama toga nema, postoji gazda kafića koji dođe svakih par dana i sistem potpuno drugačije funkcioniše. Postoje i oni ljudi koji misle da sve znaju, imaju problem sa autoritetom, možda i tu bude problema. Ovo su sve moje pretpostavke, možda oni svi dođu puni znanja i iskustva i da imamo super saradnju. Mada, na svakom poslu ima ljubomore i zavisti, očekujem to i ovde. Ovo je živ posao, iskustvo mi kaže da će biti raznih čarki.

Da li bi imao hrabrosti da se nađeš na njihovom mestu?

Imao bih. Kada sam video oglas, u tom trenutku sam prekinuo radni odnos i prijavio sam se, iskeno, da budem takmičar. Mislio sam da pokušam jer svakako nemam šta da izgubim. Međutim, na intervjuu došlo je do iznenađenja, pa smo došli do rešenja da baš ja preuzmem menadžersku poziciju Bara. Nisam to očekivao ali sa radošću sam prihvatio.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zašto svi treba da gledaju ovaj rijaliti?

Pre svega ovo je jedinstven vid, neću da kažem rijalitija nego takmičenja, gde će publika videti sve ono što i sama voli. Srbi najviše vole kafane, najveći skandali su ispadali za vreme pandemije zbog kafana i skraćivanja radnog vremena, zar ne? Ovde će moći da gledaju sve iz nekog drugog ugla, ali i sami će moći na neki način da učestvuju. Moći će da dođu u kafić, budu usluženi na najvišem mogućem nivou i to od strane svojih miljenika. Siguran sam da ćemo gledaocima pružiti neviđenu zabavu, a svim gostima besprekornu uslugu i dobre koktele.

Prijavite se i vi za Bar, još uvek nije kasno!

Pratite Bar i na društvenim mrežama - Instagram i Facebok!

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.