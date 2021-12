BIO SAM NJENO KUČE MJESEC DANA, A DEJAN 5 GODINA! Dalilin bivši zna NAJGORE stvari o njoj - Spreman sam, UNIŠTIĆU JE!

Tvrdi da je spreman da se suoči s njom, nakon što mu je učinila isto što i Dejanu.

Bivši dečko Dalile Dragojević, Dado Solomon, poznatiji po nadimku MC Dado, kojeg je 2017. godine prevarila s Mladenom Vuletićem u rijalitiju Parovi, spreman je da uđe u Zadrugu 5 i da se suoči sa bivšom, koja je nedavno doživjela još jedan nervni slom.

Muzičar je otkrio je kako se osjećao kada ga je Dalila izdala, kao što je to uradila i bivšem suprugu Dejanu Dragojeviću, a dodao je i da je spreman na njene napade i da može da je uništi.

"Nisu me zvali u Zadrugu još uvijek, niti smo pričali o tome, ali kada bi me pozvali i kada bih dobio dobru ponudu, rado bih ušao da se suočim s Dalilom, ali i svima iz Parova. Tu je i Miljana Kulić, ali ovoga puta bih se sa njom slagao jer je protiv Dalile, udružio bih se s njom", rekao je Dado za Kurir.

Prokomentarisao je i to što je izdala Dejana, kojeg je prevarila s Filipom Carem, a on je sada u vezi s Majom Marinković za koju Dado kaže da je najljepša u Zadruzi, ali da "nije za kuću".

"Jadan Dejan. Ja nisam ni blizu prošao kao on. Kad je mene prevarila sa Mladenom, bili smo tek mjesec dana u vezi, i to u rijalitiju, a i s njim je tada samo legla u krevet i poljubila se. Ono što je uradila Dejanu, nemam riječi... Djevojka je teški debil, dno dna. Mala je riječ za nju da je ku*va, d*olja, klošarka. Sve je to blago!", rekao je.

"Volio bih da se pogledamo u oči posle šest godina i prvo bih je pitao da li me se sjeća, pošto tvrdi da je u rijalitijima imala samo tri momka. I smijao bih se. Pitao bih je: 'Da li te je sramota?'. Inače, ja sam njoj čestitao pobjedu u Parovima, posle toga se više nikada nismo čuli. I ona i Dejan su me blokirali. Ako joj nisam bio dečko, što me je blokirala? Ja sam bio njeno kuče, ali mjesec dana, a Dejan je to bio pet godina", tvrdi Dado, koji je spreman da iznese najgore stvari koje zna o Dalili.

"Imam brojne dokaze o njoj, ne mogu da pričam, čuvam ih ako uđem u Zadrugu. Uništiću je. Kad sam izašao iz Parova, mi smo još bili u vezi, ali sam ubrzo saznao dosta stvari o njoj da mi je laknulo što me je prevarila, jer sam htio da je šutnem. Javljali su mi se momci, švaleri, koji su bili s njom na noć. Pričali su mi svašta... Kako ju je ponižavao neki iz Tuzle, pa ju je momak iz Sarajeva izradio... Ma, grozne stvari. Ako me bude napadala, a hoće, spreman sam!", poručio je.

Na pitanje šta bi uradio ukoliko bi Dalila flertovala s njim i pokušala da ga smuva, priznao je da ne bi ostao imun:

"Ne bih mogao da budem s njom u emotivnom smislu, ne mogu da se zaljubim u nju. A ovako, za avanturu, što da ne. Djevojka nije loša u tome što radi. Pričam iz iskustva (smijeh). U tome je definitivno dobra. Ali je ne bih doveo kući, ne bih se blamirao. Odrekla bi me se porodica, prijatelji, svi. A ovako, malo za*e*ancije, što da ne".

Iako misli da je Dalila dobra glumica, Dado vjeruje da je omađijana.

"Pogledajte sada njeno ponašanje. Ide oko jadnog Dejana i maltretira ga, ne da mu da bude s drugom djevojkom. Mislim da je na nju bačena crna magija ili ima džinove u sebi. Ono nije normalno, onako da se žena ponaša. Nema dva odsto mozga", poručio je.

