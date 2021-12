"OSEDEO PREKO NOĆI ZBOG SEKTE": Biljana Dragojević potresena sinovim izgledom! Objavila slike koje su je rasplakale

Majka Dejana Dragojevića objavila je potresnu poruku, a njeni pratioci pružili su joj veliku podršku.

Dejan Dragojević je u ovoj sezoni rijalitija "Zadruga" doživeo veliku bol, prevaren je javno i izgubio ženu koju voli. Kako je isticao više puta, on se ranije odrekao i porodice, te smatra da je sad očigledno sam. Međutim, šta god on mislio, majka ga u spoljnem svetu bodri svim silama i ne krije da jedva čeka da ga vidi i da ga uteši zbog svega kroz šta prolazi.

Biljana Dragojević je jednom prilikom čak gostovala i u emisiji rijalitija, iako njen sin to nije znao pa je izneo mnoge teške reči zbog čega je njegova majka prolila suze u emisiji uživo, a na društvenim mrežama redovno objavljuje poruke podrške.

Međutim, ono što ju je potreslo jeste to što je shvatila da se njen sin mnogo promenio zbog problema, te da više ne izgleda isto. Ona je objavila Dejanovu sliku od ranije i upuredila ga sa tim kako trenutno izgleda, a u opisu napisala i vrlo emotivne reči.

"Mamina velika beba, moja mica, kako sam ga zvala uvek, da li je moguće da ga je stres doveo do toga da osedi za jedno veče?! Skoro 5 godina ne mogu nazvati braka nego sekte, liči na to, ga je upravo dovelo do stanja u kom se trenutno nalazi. Mamine ruke će izlečiti sav njegov bol, i mamine suze će sprati svu nečistoću kojom je isprljan svih ovih skoro 5 godina", napisala je Biljana i dodala emotikon srca.

Njene reči dotakle su mnoge, pa su joj pratioci pružili podršku i pisali da ih je rasplakala ali i da mora da pomogne Dekiju svim silama da izađe iz ovoga kroz šta prolazi. Dejanova majka Biljana prolazi kroz težak period, a evo kako se ponašala u studiju kad je čula sinove reči: