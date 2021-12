OTKRIVAMO KO JE VODITELJKA RIJALITIJA "BAR"! Svi je već DOBRO ZNATE, a evo i šta bi ona uradila sa 30.000 eura!

Uskoro počinje rijaliti "Bar" - najuzbudljiviji i do sada neviđeni program koji je po broju zainteresovaniih učesnika i prijava razbio sve rekorde.

Rijaliti "Bar" će okupiti 16 učesnika koji će pokazati svoje vještine, naučiti nove stvari i osvojiti publiku svojim karakterom i sve to u pokušaju da osvoje nagradu od 30.000 eura. A sada je otkriveno i ko će ih voditi kroz ovu avanturu!

Jelena Nikolić, poznatija kao Kontrakulturna, voditeljka je Kontra showa na Kurir televiziji, a sada će se oprobati kao domaćica rijalitija! Sa učesnicima će sarađivati do samog kraja kada će samo jedan od njih izaći bogatiji za pomenutu sumu.

Ovim povodom razgovarali smo sa njom, te otkrili šta ona misli o rijalitiju "Bar", kako se sprema za format sa kojim se prvi put susreće u karijeri, ali i šta bi ona uradila sa glavnom nagradom.

"Očekujem rijaliti koji će konačno biti društveno koristan (smijeh). Mislim da je sjajna ekipa i ideja - mnogo kreativnih ljudi, opstanak u Baru - veliki je izazov i drugačiji koncept", započela je Jelena, pa otkrila po čemu se ovaj rijaliti razlikuje od svih ostalih:

"Interaktivan je. Svi učesnici o kojima se priča, otvaraće vrata gledaocima. Učesnici će raditi, toga takođe nema u rijalitijima u Srbiji. Vrijeme je da imaju zaduženja!"

Jelena je priznala i kako je reagovala na ponudu da se oproba i kao voditeljka jednog rijalitija i otkrila nam kako se sprema za novi, do sada najuzbudljiviji angažman.

"Vjerujem u sve što ova ekipa radi. Čast mi je da radimo nešto drugačije. Nemam tremu ne bojim se, ali znam da će nam biti potrebno da dobro usmjerimo energiju. Uvijek se spremam. Veliki sam štreber. Proučavam, upoznajem se s projektom - možemo da krenemo u ludilo!", rekla je.

Na pitanje da li ovakvu priliku smatra izazovom, imala je spreman odgovor:

"Naravno. Sve što me u poslovnom smislu nadograđuje je za mene ogroman izazov. Obožavam svoj posao i raduje me svaki novi dan u kom nešto novo smišljamo. Kada je ekipa profesionalna - proizvod je uvijek dobar. To očekujem od ovog projekta - dobru energiju!", istakla je Kontrakulturna.

Budući da za učešće u rijalitiju "Bar" vlada veliko interesovanje, Jelenu smo pitali i da li je upoznala neke od budućih učesnika.

"Nisam. Ne želim da se 'vezujem' za učesnike. Voljela bih da ostanem profesionalna i da svakome pristupim nepristrasno. Ne sumnjam da će kasting ekipa odabrati prave ljude", objasnila je.

Ipak, najviše se priča o glavnoj nagradi koja iznosi vrtoglavih 30.000 eura i uz pomoć koje možete ostvariti mnoge snove, a na samom kraju razgovora voditeljka nam je otkrila i kako bi ona potrošila taj novac.

"Dala bih klincima kojima treba pomoć i osjećala bih se dobro. Veliki sam idealista, živim u svom balonu u kom svakog dana vjerujem u to da svi treba da budu srećni. Pošto sam sebi napravila sve što mi je neophodno za normalan život, voljela bih da pomognem nekome, a da taj novac zaradim tako što sam se zabavila u dobrom rijalitiju", zaključila je.

