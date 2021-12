JEREMIĆEVA RASKRINKALA SORAJU Svi znamo ko je i šta je, ona je NAJVIŠI NIVO TOGA! Jovana nikad žešće oplela!

Voditeljka Jovana Jeremić komentarisala je razne aktuelne teme iz njenog života, prenosi Kurir.

Nedavno je za Soraju rekla da je ona nivo, pa je sad objasnila:

"Soraja je nivo za druge starlete. Soraju povezuju sa sumnjivim poslovima, za nju se zna ko je i šta je. Ona je najviši nivo toga što se spekuliše po medijima. Prinipijelna je i ja to cijenim. Nije k*rva u duši, ako već... ", rekla je Jovana za Alo.

O odlasku sa Hepi televizije i bivšem uredniku Milomiru Mariću rekla je:

"Ostavila sam pečat na Hepiju, doživljavala sam televiziju kao da je moja. Dala sam joj zdravlje, dijete sam zapostavila. I umjesto da žale, trebalo je da plate da ne odem. Ja radim za pare, nisam elitna prostituka i nemam sponzore. Radim za lovu, meni je potrebno da plata bude na nivou da moja ćerka i ja živimo top. Marić je doajen srpskog novinarstva, ja sam učila od njega."

O pričama o razvodu i budućnosti rekla je:

"Sa Leinim ocem, on i ja samo prijatelji. Ako dođe do razvoda, ja ću izaći u javnost. Neću dozvoliti da ga neko u javnosti dira, bez obzira kako će ko odlučiti dalje da živi u budućnosti. Željela bih u 2022. godini da mi se desi neki baja koji će zanti da bude rame uz rame sa Jovanom Jeremić, a ako mi Bog da blagodet da me povuče u visine, to bih voljela da mi se dogodi", rekla je Jovana.