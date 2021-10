MESECIMA SAM ČEKALA DA IMAMO SEKS, A ONDA JE USRED "AKCIJE" REKAO OVO: Ošamarila sam ga i odmah ostavila! (VIDEO)

Devojka podelila krajnje neobično iskustvo, koje se dogodilo nakon što je nedeljama čekala na prvi seks sa momkom.

Izvor: TikTok/Screenshot/eveculling

Neko se vrlo rado upušta u seksualne odnose već na prvom, drugom sastanku, drugi ipak vole da se malo više upoznaju i u suštini, i jedno i drugo je OK sve dok obe strane to dobrovoljno rade.

Međutim, jedna devojka sa TikToka toliko je razočarana seksualnim iskustvom sa svojim novim dečkom, a na to je čekala nedeljama, zbog čega poručuje da je "od ključne važnosti" imati odnose na prvom sastanku.

Ona je svoju ispovest objavila na ovoj drušvenoj mreži, a njen video je pregledan više od 25 miliona puta!

Objašnjavajući da nisu želeli da žure, pa su se polako upoznavali, nakon 10-15 sastanaka odlučili su da napokon imaju seks.

Prisećajući se toga, devojka kaže da je sve bilo u redu, dok nije poželeo da je dodatno uzbudi "prljavim rečima", pri čemu je rekao "najmanje seksi stvar koju je mogao da smisli".

"Ok, reći ću vam zašto je od ključne važnosti da imate seks na prvom sastanku, slušajte me. Nedavno sam upoznala momka, išli smo polako, izašli smo na 10-15 sastanaka pre nego što smo imali seks. Pre nego što je došlo do toga, pitala sam šta voli, da li ima neke fetiše, na šta je odgovorio 'ne, nemam nekih fetiša, ništa ludo'", kaže ona u videu.

Kada su započeli "akciju", na početku je sve bilo u redu, a onda je on hteo da je rečima dodatno uzbudi, što je bio potpuno promašaj.

"Znam šta mislite, 'prljave reči' su seksi, slažem se u potpunosti, ali ne ono što je on rekao... Mogao je da kaže bilo šta osim ovoga. Evo, praviću se da sam ja on: 'O da, želiš da ti napravim bebu? Želiš da stavim bebu u tebe, da svi znaju da si moja, daaa, želiš da ti napravim bebu?".

Zaprepašćena, devojka ga je ošamarila!

"Ne želim nikoga da posramim, ali je*ote, prvi seks, pitala sam te da li imaš neke fetiše, nešto, i ti nisi pomislio da to treba da mi kažeš? Ne možeš to tek tako nekome da kažeš", poručuje ona, dodajući da je to bila "najmanje seksi stvar koju je mogao da kaže".

Devojka ističe da ga je ostavila odmah nakon toga, a ljudi su zapanjeni njenim iskustvom.

"Postoji razlika između prljavih i zastrašujućih reči", našalio se neko, dok drugi dodaje "to nije fetiš, nego pretnja".