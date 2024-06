10 GODINA JE ČEKALA SINA KOJEG JE ISPRATILA NA PUT: Palila mu svijeće za mrtve, pa dobila poziv "Mama, tvoj Nikola je"

Njena ispovijest je teška, jer je patila za sinom 10 godina, misleći da je mrtav

Izvor: Unsplash

Majka iz Škotske koja je mislila da je njen sin mrtav nakon što je nestao prije više od deset godina, doživjela je čudo kada su joj javili da je živ.

Džojs Kertis je vjerovala da je Nikola preminuo jer ga nije vidjela niti čula bilo šta od njega još od 2010. godine. Posljednje što je znala je da on stopira po Francuskoj i Španiji, dok je za vrijeme pandemije strahovala da se razbolio i izgubio život, piše Dejli mejl.

Već ga je odavno “oplakala”, išla u crkvu, palila mu svijeće za mrtve, kada je primila telefonski poziv u kojem joj je rečeno da je on živ i da se nalazi u bolnici na jugu Francuske.

“Tog dana mi je zazvonio telefon, prvo je bila neka medicinska sestra koja mi je saopštila da je moj sin živ i da je u bolnici u Francuskoj, a onda sam čula njegov glas, rekao je "Mama, kako si, ovdje tvoj Nikola".

Tresla sam se od uzbuđenja. Nisam mogla da vjerujem. Mislila sam da je zbog kovida i svega što se dešavalo mrtav. Tugovala sam za njim. Moj sin je inače bio bolestan, imao je problema sa plućima, težak oblik astme. Kada su me zvali da kažu da je živ bila sam u šoku. Sve što sam mogla je da plačem cio dan. To mi je uljepšalo Božić, pogotovo otkako je moj muž umro u junu", rekla je ona u videu objavljenom na Fejsbuku.

Nikola je sredinom 2000-ih napustio svoj rodni grad Glazgov da bi proputovao Evropu nakon što je izgubio posao stolara. Rekao je majci da je stopirao i ona vjeruje da je neko vrijeme proveo živjeći na ulicama Pariza, da nije imao smještaj i da se zbog toga pogoršalo njegovo stanje. Odlučila je da prijavi njegov nestanak 2009. jer se jako dugo nije čula sa njim.

Godinu dana kasnije, Džojs je kontaktirao britanski konzulat u Parizu da je obavijesti da je Nikola primljen u bolnicu u Francuskoj. Odmah je odletjela da ga posjeti sa svojim mužem, ali je to bio posljednji put da ga je vidjela u toj deceniji.

“Dobila sam pismo 2010. da je Nikola u bolnici u Francuskoj. Tada se već neko vrijeme vodio kao nestao. Nikad nam nije objasnio zašto se nije javio, gdje je provodio vrijeme i šta se dešavalo. Već sam prijavila da je nestao ovdje u Glazgovu prethodne godine nakon što godinama nisam čula ništa od njega. Ja i moj muž smo otišli da ga posjetimo i ne mogu nikome da opišem kakav je to osjećaj poslije toliko vremena kada vidite dijete za koje ste mislili da nije živo. Vratili smo ga kući, ali iz nekog razloga, ne znam zašto, jednostavno je ponovo nestao. To je bio njegov izbor, da ode i da prekine sa svima kontakt – kazala je Džojs.

Majka onda dodaje da joj je rečeno da će Nikola biti poslat kući kada se oporavi, kao i da ga je čekala kod kuće.

“Kada sam bila u posjeti kod njega u Francuskoj, kupila sam mu cipele i druge stvari kako bi imao odjeću za putovanje kući. Čekala sam ga, ali nikada nije stigao kući, više nije ni okrenuo broj. Sjećam se da je tog dana padala kiša, bila sam uplašena kako će da prođe let zbog nevremena. Zvala sam sve aerodrome da vidim da li se ukrcao na let, ali nije bilo ništa od toga. Nikad više ništa nismo čuli. To je bilo posljednje što sam čula od njega do ponedjeljka – objasnila je majka.

Džojs je primila šokantnu vijest da je njen sin živ kada ju je britanski konzulat kontaktirao po drugi put, ponovo joj rekavši da je primljen u francusku bolnicu.

“Razgovarala sam sa njim telefonom. Izgleda zdravo. Pitala sam ga, “Dolaziš li kući Niki?”, a on je rekao “Da”. Ne mogu ni da zamislim kroz šta je sve prošao. Samo želim da ga dovedem kući – kazala je ona.

Džojs se sada sprema za put do Francuske, ali kaže da još uvijek ne želi previše da se nada sve dok ne vidi svog sina.