"MUVANJE DANAS IMA NOVA PRAVILA": Komunikolog Marko otkriva koji znaci govore da se sviđamo nekome

Komunikolog otkriva koja su danas pravila flertovanja i kako da znamo da smo privlačni drugoj osobi.

Izvor: Prva/printscreen

Nekada je flertovanje imalo posebnu draž. Podrazumijevalo je slučajno upoznavanje, razmjenjivanje telefona, zatim pozivanje na isti fiksni telefon (uz dozu straha da će se javiti otac djevojke), zatim iščekivanje, maštanje i konačno nalaženje "ispred konja", na "Zelenjaku" ili nekom drugom mjestu.

Ali, danas sve je postalo drugačije, brzo i promjenljivo. Zbog toga ljudi više ne znaju u kom smjeru ide upoznavanje, da li zasita "Pozvaću te!" to i znači, i kako da znate da ste se nekom svidjeli. Sudeći po savjetima vještačke inteligencije, Chat gpt-a, flertovanje može da bude jednostavno. Po srijedi je kontakt očima, osmijeh, humor i samopouzdanje. Žene bi trebalo da ostvar dodir sa muškarcem, stavljaju ruku na njegovo rame, naravno u granicama koje on to dozvoljava. Takođe, to važi i za drugu stranu. Zatim, muškarac bi trebalo pažljivo da sluša ženu i klima glavu.

Da li je vještačka inteligencija u pravu, koji znak treba dati osobi koja vam se dopada i gde se danas najviše griješi kada je flertovanje u pitanju? Marko Burazor, neverbalni komunikolog za Prva TV na samom početku istakao je da ukoliko želite da se obratite vještačkoj inteligenciji za savjet, trebalo bi da znate da Chat gpt dosta cenzuriše odgovore, jer je njegov razvoj još uvek u "beta fazi".

Što se tiče flertovanja i prilazaka, nažalost to je danas postalo rijetko. Upoznavanja su se preselila na društvene mreže, te kada nađemo neku osobu koja nam se sviđa, prvo počnemo sa analizom njenog profila, donosimo zaključke, a da nismo ni popričali sa osobom. Psiholozi u više navrata su isticali koliko je ovakav vid komunikacije pogrešan. Komunikolog Marko osvrnuo se na uživo upoznavanje i naveo koji to znaci otkrivaju da se dopadamo suprotnoj strani.

"Kada ste vi u toj situaciji da se s nekim nađete na licu mjesta, to su neke stvari koje vrlo jednostavne i ne želimo sebi da priznamo. Prvo i osnovno, ako osobu pitate da je vidite i ona vam traži izgovore i razloge, nema tu nikakve privlačnosti. S druge strane, osoba kojoj se sviđate će želeti da vam uđe u prostor, da vam se približi, da inicira kontakt sa vama, da ima što sličnijih tema i interesovanja sa vama. Sve je to veliki paket koji čini da se dvije osobe privlače", objasnio je komunikolog Marko i istakao da smo godinama unazad izgubili samopouzdanje. Razlog tome leži u desocijalizaciji. Samo se zapitajte koliko se često viđate sa prijateljima danas u odnosu na prije?

"Često ljudi sve kraće odgovaraju, pa odgovaraju na poruku tri, četiri sata posle. Sve to ima posledicu", dodao je Marko za kraj.