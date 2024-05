ŠTO VIŠE, TO BOLJE ILI JEDNA STABILNA ŽENA? Evo šta najviše privlači muškarce sa 20, 30 i 40 godina

Pogledajte iz iskustva, šta muškarce privlači sa 20, 30 i 40 godina!

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Potrebe i želje se razlikuju dokom svake dekade. Kada je riječ o muškarcima ono što želi 20-godišnjak se razlikuje od muškarca u četrdesetim godinama. Iskustvo u svemu tome igra određenu ulogu, ali i način odgajanja. Postavlje se pitanje šta to najviše privlači muškarce sa 20, 30 i 40 godina. Nekoliko pripadnika jačeg pola podijelila je svoje viđenje stvari za magazin Today.

Evo šta ih najviše privlači:

20: "Što više to veselije"

"Moja prva pomisao kada vidim ženu je: 'Da li želim da imam intimni odnos sa njom?' To odmah smanjuje 70 odsto u ovim godinama jer ne tražim nešto dugotrajno. To je vjerovatno zato što većina dvadesetogodišnjaka ima jednu goruću želju: da izgrade uspješnu karijeru. Što se tiče žena, pa, što više, to bolje. Muškarci u dvadesetim godinama žele lijepu ženu, ukras na ruci da pokažu svom šefu i svijetu", kaže Endru, 23-godišnjiak.

30: Stabilnost i razum

"Kada sam imao sedam godina želio sam djevojku koja bi mogla da napravi dobar zamak od pijeska. Sa 17 je jednostavno moralo da ih bude više. Sa 27 godina nisam želio ženu. Sada kada imam 30 godina želim nekoga razumnog i stabilnog", prisjeća se Džim.

Kako ulazi u tridesete, muški ukus za žene se definitivno mijenja. Nakon početne eksperimentalne faze u kojoj izlazi sa mnogo ljudi, traži ženu koja će ispuniti određene uloge, poput supruge i majke.Srednje do kasne tridesete su često period kada muškarci popuštaju svojoj želji da se smire.

40: Druženje

"Sada kada sam u svojim mudrim četrdesetim, više me zanima karakter osobe nego paket koji dolazi. Da li joj je stalo? Da li daje onoliko koliko uzima? To su pitanja koja sebi postavljam žene koje srećem", kaže 41-godišnji Stjuart.

Afrodizijak za Stjuarta, kao i za mnoge muškarce preko 40 godina, je kompatibilnost. Muškarci u ovom uzrastu žele da budu njegovani. Mnogi od njih su izgrađeni, zarađuju novac i usamljeni jer nemaju sa kim da podijele svoj uspjeh.

