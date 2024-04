"SPAVALA SAM SA NJIH 500, SVI PRAVE ISTU GREŠKU!" Model otkriva zbog čega muškarci ne znaju da zadovolje ženu

Model otkriva u čemu muškarci najviše greše u krevetu!

Izvor: Instagram/screenshot/anniekknight

Manekenka koja godinama unazad nosi imidž "intimno najaktivnije Australijanke" s obzirom da je spavala s oko 500 muškaraca. Upravo zbog svog bogatog iskustva otvoreno priča o greškama koje jači pol pravi u intimnim odnosima. Otkrila je da postoji jedna greška koju svaki muškarac radi.

Ne libi se ni da kaže da često mora da ih podučava kako da usreće ženu. U pitanju je Eni Knajt (26) tvrdi da joj se dešavalo da njen partner ne zna šta je predigra. Manekenka koja trenutno ima osam stalnih ljubavnika, rekla je da mnogi takođe ne znaju kako ženu da zadovolje prstima.

"Niko od njih ne nađe vremena da pronađe moje 'mesto užitka', svi to rade brzo, unutra-spolja. Nakon što im predigra ne uspe, pređu na glavno jelo i mnogi se ponašaju kao 'čekić'. Nisam sigurna ko ih je naučio", rekla je ona za Dejli Star.

Trenutno, Eni balansira između osam partnera i otkriva da ih mora svaki dan učiti nečemu novom. Ponekad im govori da uspore, kao i da pronađu njene erogene zone.

"Ne mogu da izbrojim koliko sam puta učila muškarca gde je klitoris ili kako doći do G-tačke. Takođe sam toliko puta krvarila od muškaraca koji su bili tako grubi sa svojim prstima, misleći što grublje to bolje, a to nije u redu. Oni ne znaju ništa, ali ne možete ih zapravo kriviti jer nije ih niko podučavao. Odrasli su gledajući po*nografiju i misle da se to tako radi", izjavila je.

Inače, Eni svojim slobodnijim modelingom mesečno zarađuje i do čak 122.000 evra. Manekenka je priznala da je ključ pronalaska dobrog partnera priča o svojoj karijeri i ambicijama i videti kako će reagovati.

Pogledajte kako izgleda Eni Knajt: