"NE DA NAM DA SPAVAMO ZAJEDNO!" Snaja besna na svekrvu: Sada je smislila još gori plan, ljudi stali na njenu stranu

Jedna snaja podelila je svoju muku!

Izvor: YouTube/WhatsUpMoms

Kaže da je svekrva nikad nije volela, jer je smatrala da "nijedna žena nije dovoljno dobra za njenog sina". Jedna žena je u ispovesti na Internetu podelila svoj bes nakon što joj je svekrva "zabranila" intimne odnose s mužem.

Objasnila je kako se svekrva preselila kod njih nakon što joj je suprug tragično poginuo u nesreći. Međutim, par koji se venčao pre godinu dana, borio se da svoj svakodnevni život novopečenih mladenaca provodi bez uplitanja svekrve, piše Miror.

"Moj muž i ja smo se venčali prije godinu dana. On i ja pre nismo živeli zajedno, jedva da smo se viđali jer smo oboje radili i studirali u isto vreme pa nam je vreme bilo dosta ograničeno. Venčali smo se i odlučili zajedno živimo u njegovom stanu. Nažalost, dva meseca nakon našeg venčanja njegov otac je poginuo u nesreći. Moja svekrva i moj muž (koji je jedinac) bili su slomljeni jer se sve dogodilo poprilično iznenada. Svekrva je je predložila mom suprugu da se preselimo u njenu kuću kako bismo joj pravili društvo, ali budući da je iz druge države, nismo mogli zbog naših poslova i fakulteta", započela je snaja ispovest.

"Kao par koji je još uvek 'u fazi medenog meseca' imali smo intimne odnose vrlo često. Svaki dan, čak i do dva puta dnevno. To se promienilo kad je stigla moja svekrva, s obzirom na to da je stan mali pa se nisam osećala prijatno da to radim dok je ona tamo. Stvar je u tome da i kad smo pokušali da vodimo ljubav, svekrva nas je odjednom magično 'prekinula'. Nije bilo važno koliko je sati, čak i ako je bilo 3 ujutro, ležerno je ustala i pokucala na naša vrata pitajući 'Šta radimo?' ili samo da obavesti mog muža da joj je loše, jer je boli glava ili slično. To traje otkako se moja svekrva doselila k nama, bilo je to stresnih sedam meseci. Osim toga, nemam nikakvu privatnost, kritikuje sve što radim, pogotovo moju hranu", dodala je i otkrila da je sada svekrva primenila novu taktiku kako bi pokušala da ih razdvoji, tvrdeći da ju je potkrada.

"Ono što me stvarno nerviralo bila je činjenica da je počela da priča da joj je nekoliko vrednih stvari i novca slučajno nestalo u njenoj sobi onoga dana kada sam ja ostala sama kod kuće. Stvarno sam se zasitila, rekla sam mužu da ovo stvarno nije ono što sam očekivala. Pristala sam da se preseli k nama jer je svekar preminuo i stvarno sam pokušavala da budem saosećajna s njom i njenom boli, ali neću dopustiti da me naziva lopovom. Sada sam kod roditelja, muž me stalno zove i šalje mi poruke da se vratim, ali ja više ne znam što da radim. Ovo je stvarno stresno", nastavila je žena.

Komentarišući objavu, jedna je korisnica je savetovala da postavi mužu ultimatum:

"Reci mužu da ima dva izbora. Da bude u braku sa tobom ili oženjen mamom", "Očekuje li on stvarno da to tolerišeš? Ako je tako, nemoj se vraćati - to je grozno", "Ne vraćaj se dok ti svekrva ne izađe iz stana", bili su još neki od komentara.