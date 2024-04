ZAŠTO SE ŽENE ZALJUBLJUJU U LOŠE MOMKE? Psihijatar Đorđević ističe da su one najčešće nesigurne

Psihijatar dr Irena Đorđević osvrnula se na fenomen "loših momaka" i zbog čega se žene zaljubljuju u njih.

Izvor: K1 televizija/ Printscreen

Loši momci, u engleskoj terminologiji poznati kao "bad boys" magnet su za neke žene. Veoma su privlačni, odišu zavodljivom energijom i sve je to lepo na početku, ali pravi preokret nastaje kada vas "iznenada" zamene, drže na odstojanju i postanu nepristupačni. Uprkos tome određene žene ne mogu da im odole. Zašto je to tako?

Kao jedan od primera "lošeg momka" često se spominje lik Zvjerke iz popularne serije "Se*s i grad". Zvjerka je emocionalno nedostupan. Postavlja se pitanje kako da prepoznamo jednu takvu "Zvjerku". Psihijatar dr Irena Đorđević gostujući na K1 TV istakla je da su veoma privlačni, toliko da im ne možete odoljeti. Na početku je s psihološke tačke gledišta objasnila ko su zapravo "loši momci".

"Kad posmatramo fenomen loš momak s jedne strane imamo momke s one strane zakona, a s druge strane imamo momke koji imaju sve te crte ali su u mnogo manjoj meri izražene. To je ono što žene prepozanju. Prvo to su momci koji su dominatno muževni, a onda tu se uklopi još nešto - sklonost ka impulsivnosti, brze reakcije, oštre", objansila je i nastavila:

"U nekom ekstremu to bi bila mračna trijada - narcizam, makijavelizam i psihopatija. To su momci u nekom ekstremu koji su spremni da se suprotstave zakonu, koji su narcisoidni i ne poštoju osećanja drugih. Na blažem nivou, žene privlači njihova smelost. One ih doživljavaju kao moćne muškarce", objasnila je dr Đorđević i osvrnula se na naše psihološke predstave o nekoj osobi, tačnije "idealnim" partnerima. Dodaje da uticaj na naše predstave ima i odrastanje, tačnije važne figure sa kojim smo se tokom života susreli.

"Ono što se dopada ženama najčešće jeste to da su muškarci hladni i surovi prema svima, a da su prema njima nježni. U stvari to je onaj momenat narcizma. On prepoznaje devojku koja je fina, lepa, uljudna i on će sve učiniti da je zavede. Vrlo brzo, iako on to radi nesvesno, ona njemu postaje dosadna. On želi dalje, želi drugog da zavede. On je samo oduševljen sobom koji je nju zaveo i nema kapaciteta za trajanje veze", isitče psihijatar dr Irena Đorđević.

Najčešće su u fokusu djevojke koje su nesigurne, koje imaju problem sa ličnom vrijednošću. Njima je potrebna potreba od spolja, a ne dobijaju je. Psihijatar ističe da njegova emotivna nedostupnost se takvim ženama dopada i ona se trudi, bavi se njim i on joj na taj način postaje zanimljiv.

"Dešava se da loši momci (bad guys) imaju poremećaje ličnosti. Često je prisutna antisocijalna struktura ličnosti. To su ljudi koji imaju stalno poriv da krše zakon, da krše norme na svim osnovama, imaju problem sa empatijom. To može da bude veoma ozbiljan problem i u njihovom odnosu", objasnila je dr Đorđević.

Doktorka je za kraj posavetovala mlađe devojke da kada se nađu u trenutku života da mogu da biraju partnere, trebalo bi da izaberu onog koji je "uvek malo dosadan". Ko su dosadni muškarci?

"To je nešto što je individualno, ali sama činjenica koja žena karakteriše nekog kao dosadnog, to već znači da je ona pre želela nekog sa kim ne zna na čemu je", rekla je i na kraju dala svoju definiciju ljubavi:

"Ljubav je vrlo kompleksan odnos, da biramo da smo zajedno iako možemo jedno bez drugog, da navijamo za svog partnera, da rastemo jedno pored drugog".