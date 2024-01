"SLOMLJENO SRCE JE RETKA I OPASNA BOLEST, ZAISTA POSTOJI!" Dr Seferović otkriva simptome: Jedan pol češće OBOLEVA danas

Kardiolog dr Petar Seferović šta su simptomi sindroma slomljenog srca.

Izvor: TV Prva/screenshot

Slomljeno srce nije samo metafora iz filmova i romana, već je prepoznato i od strane medicine. Šta je sindrom slomljenog srca, koji su simptomi, ali i koja je razlika između ženskog i muškog srca?

Kardiolog dr Petar Seferović već na samom početku gostujući na Prva TV istakao je da je u pitanju retka, kontroverzna i opasna bolest. To je takozvani takocubo sindrom, bolest koju je teško sresti, jer je retka.

"Ono što je važno jeste da razlikujemo sindrom slomljenog srca od iznenadne srčane smrti. To je pojava od kada postoji ljudska rasa i podrazumeva iznenadne aritmije kada osoba najčešće zbog zapušenja koronarne arterije dobije lupanje srca, ono prestane da radi i dolazi do smrti. Takocubo sindrom je bolest novijeg karaktera", istakao je karidolog i zatim objasnio šta u prevodu znači reč "takocubo".

U pitanju je klopka za hobotnice, jer srce u tom trenutku ima oblik japanske klopke za hobotnice. O čemu je zapravo reč?

"Radi se o tome da bez zapušenja koronarnih arterija, deo srčanog mišića postane balorina, doživi neku vrstu nekroze koja je posledica delovanja simpatičkog nervnog sistema, adrenalina. Kod osoba u hroničnom stresu koji se pogoršao, on dovodi do ‘baloniranja’ srca i bolesnika u stanje slično infarktu miokarda", objasnio je dr Seferović.

Kardiolog je istakao da mnogo češće obolevaju žene za razliku od muškaraca. Drugo, glavna stvar je da se bolest brzo prepozna uz pomoć ultrazvučne dijagnostike, zatim se bolesnik smešta na intezivnu negu.

"Ako prođe ta akutna faza koja traje do dve nedelje, sam srčani mišić se veoma dobro popravi, čak i ne ostavlja ožiljke. I kasnije je dokazano da te osobe nemaju sklonost za recidiv", dodao je i za kraj istakao da muško i žensko srce drugačije obolevaju.

"Muškarci imaju sklonosti da razviju aterosklerozu od svoje 20,30, 40-te godine, a kod žena to potiče tek posle menopauze između 50-te i 60-te godine i one kasnije imaju šasnu da dožive posledice. Međutim, danas su te razlike sve manje i manje, jer one sve više i više preuzimaju obaveze na sebe, one se izložene teškim stresovima na poslu i u kući".