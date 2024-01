5 SIGNALA DA NEKO NIJE ZABORAVIO BIVŠU LJUBAV: Ako ste u novoj vezi i primetite ih, NEMA nade

Pet signala otkriva da li neko još uvek misli na bivšeg partnera ili partnerku.

Izvor: Instagram/snctmsociety/screenshot

Uplovili ste u novu romansu, cvetaju ruže, ali imate utisak da vaš novi partner ili partnerka nikako ne može da zaboravi bivšu ljubav? Ovo su signali koji će vam to jasno staviti to znanja - ako ih primetite, veliko je pitanje da li vaša veza ima budućnost. Terapeutkinja za parove otkriva 5 signala da neko nije zaboravio bivšu ljubav!

"Ovi znaci ne znače nužno da neko ne može da nastavi da gradi odnos sa vama, ali mogu da ukažu da im je potrebno vreme i prostor da se izleče od prethodne veze", kaže terapeutkinja za parove Dženi Vorvik za "Metro".

1. "Ne vade" bivšu ljubav iz usta

"Ako često pominju bivšeg u razgovorima, to bi moglo da ukaže na nerazjašnjena osećanja i da još uvek obrađuju emocije", objašnjava Dženi.

Ako bivši dominira u mislima i razgovorima vašeg partnera, to je signal da oni i dalje zauzimaju ogromnu količinu mentalnog prostora. Iako može izgledati kao bezazleno ogovaranje, obratite pažnju na to koliko ga oni često pominju. Takođe, ako imaju tendenciju da postanu nervozni ili emotivni kada govore o bivšoj ljubavi, to je znak da nisu zaista pustili svoju prošlost da bude - prošlost.

2. Stalno im gledaju društvene mreže

Možda ih ne "uhode" baš, ali stalno gledaju šta ima novo na njihovim Instagram i Facebook nalozima.

"Preterano proveravanje društvenih mreža bivše ljubavi može ukazivati na dugotrajna osećanja. Možda će biti potrebe za prekidom odnosa ako neko stalno na Internetu 'živi' život svog bivšeg", navodi Dženi.

3. Emocionalni prtljag

"Ako imaju nerešene emocionalne probleme iz prethodne veze, poput pitanja poverenja ili poteškoća u otvaranju pred vama, to bi moglo da znači da se i dalje suočavaju sa posledicama", objašnjava Dženi.

Takođe, pazite da li se vaš partner ponaša po metodi "toplo/hladno" sa vama - što je znak da možda uključuje i isključuje svoje emocije, a da se i dalje nosi sa unutrašnjim ljubavnim nemirima jer gaji osećanja prema bivšoj ljubavi.

4. Poređenje

Svi znamo da je poređenje "kradljivac" radosti i to nije slučaj vezan samo za trenutke kada kritikujemo sebe. Ako vas partner stalno upoređuje sa svojom bivšom ljubavlju, to nije dobar znak.

"Stalno upoređivanje sa nekim iz prethodne veze, bilo u pozitivnom ili negativnom svetlu, sugeriše da tek treba da krenu dalje u potpunosti i da još uvek nisu izbacili iz svog sistema prethodnu vezu", dodaje Dženi.

5. Emocionalna distanca

"Ako se bore sa emocionalnom intimnošću ili imaju poteškoća da se potpuno posvete, to bi mogao da bude znak da se suzdržavaju zbog nerazrešenih osećanja iz prethodne veze", dodaje Dženi.

Ako se veza ne kreće na sledeći nivo, onda bi blokada mogla da bude druga osoba iz prošlosti - drugim rečima, bivša ljubav. A ukoliko zauzima toliko prostora, to znači da nema mesta za novu.