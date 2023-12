PRIVATNI DETEKTIV OTKRIVA 4 ZNAKA DA VAS PARTNER VARA! Znaju da prave grešku, pa pobjesne, a prvi korak im je "PROVIDAN"

Ovo su tajni znaci koji otkrivaju da nešto nije u redu...

Izvor: Profimedia/Landmark Media

Varanje nikome ne pada lako. Kada dođe do otkrića da vam partner nije vjeran i da vi niste jedina njegova ljubav, dolazi do šoka. Međutim, postoje znakovi koji mogu da ukažu na prevaru i pripreme vas na vrijeme… Privatni detektiv Aron Bond otkriva nekoliko načina ponašanja koji mogu da ukažu na varanje.

1. Telefon

U veoma bliskim vezama parovi ne bi trebalo da imaju nikakve tajne. Normalno je da znaju lozinke na telefonu jedno drugom. Međutim, ako vaš partner počne da mijenja lozinke, počne da nosi svoj telefon svuda sa sobom, čak i po kući ili se buni kada mu potražite mobilni, to bi mogao da bude prvi znak da nešto krije od vas.

Izvor: Shutterstock/New Africa

2. Manjak komunikacije

Prema riječima privatnog detektiva, osobe koje varaju polako počinju da izbjegavaju svoje partnere. To može da bude zbog osjećaja krivice ili zbog toga što im je lakše da vas lažu.

"Ako osjećate da je vaš partner iznenada počeo da vas izbjegava i ne želi više da radi stvari sa vama ili prestane da vam priča kako je proveo dan, onda je ovo još jedna crvena zastava", objašnjava privatni detektiv.

3. Libido

Takođe, libido vašeg partnera može da se promijeni iz niza razloga, tako da to možda nije siguran znak varanja, ali može biti znak za crvenu zastavu, objašnjava Aron.

"Preljubnici često imaju manje intimnih odnosa kod kuće zato što varaju, ali ponekad to je obrnuto. To je zato što se osjećaju krivim i koriste povećanje intimnog odnosa kako bi sakrili prevaru", dodaje on.

4. Negativnost

Preljubnici znaju da je varanje pogrešno, takav pritisak izaziva dodatnu tenziju i anksioznost kod njih. Kako bi se oslobodili tenzije pokušaće da ubede sebe da ste vi problem i iz čista mira će postati prema vama negativno nastrojeni.

BONUS VIDEO: