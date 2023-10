DA LI MUŠKARAC KOJI JE PREVARIO ŽENU MOŽE DA BUDE VERAN DRUGOJ: Žene otkrile mišljenja, muškarci ZAPREPASTILI odgovorima

Žene su imale mnogo više da kažu, muškarci dali jednostavne odgovore.

Izvor: Profimedia/Landmark Media

Da li ste znali da se u Srbiji razvodi svaki treći par? Prema istraživanjima, razvod se najčešće dešava u 40-im godinama. Prosečna starost muža pri razvodu braka je 45,1 godina, a za žene 41,5 godina. Porodični terapeut Nebojša Savić jednom prilikom je objasnio da su najčešći razlozi za razvod u Srbiji prevara u braku, nerealna očekivanja, preterano mešanje roditelja u brak. Bilo kako bilo, preljuba zauzima prvo mesto.

Mnoge žene se pitaju da li će muškarac koji je prevario - prevariti ponovo. Ovim pitanjem bavila se britanska terapeutkinja Kimberli Mofit, koja ima višegodišnje iskustvo u radu sa parovima, ali nema dobre vesti. Ona kaže da njena praksa pokazuje da je velika šansa da će se to desiti opet. Zadovoljna.nova.rs pitala je šta mislite - da li muškarac koji je prevario prvu ženu može da bude veran drugoj?

Žene su nam rekle sledeće - "ne može", "on je uvek veran sebi, to jest dosledan svojoj nezrelosti", "nikada, prevarant i lažov jednom, prevarant i lažov uvek", "naravno da može", "niti su sve žene iste niti su veze iste", "vernost je odgovornost, a prevara je izbor", "čisto sumnjam - jednom švaler uvek švaler", "nekim muškarcima je jednostavno dosadno ili su samo radoznali", "varanje ima mnogo nivoa, razloga i oblika. Ako je prvu ženu prevario ne znači niti da će drugu da prevari, niti ako to i uradi da će da bude iz istog razloga. Odnosi se i na njega ali i na nju", "ako se zaljubi – ne može".

A muškarci? Jedan je rekao "naravno da ne", ali bilo je i ovakvih - "može, on je veran i trećoj i četvrtoj" i "samo ako je drugu varao sa prvom".

BONUS VIDEO: