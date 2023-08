AKO MUŠKARAC NE OBJAVLJUJE SLIKE SA VAMA, TO JE ZNAK ZA UZBUNU! Kažu da tako "čuvaju privatnost", a u stvari žele OVO

Ekspert za vezu smatra da je neobjavljivanje zajedničkih fotografija znak da nešto nije u redu...

Danas, u 21. veku kada je tehnologija uzela maha, privatan život mnogih se preselio i na društvene mreže. Često objavljujemo fotografije sa prijateljima, sa zabava, letovanja, ali i partnerima. Taj momenat objavljivanje i prikazivanje osobe koje volite mnogima pričinjava osećaj sreće i satisfakcije.

Međutim, ima i onih koji se ne vode istim mišljenjem, posebno muškarci. Oni mnogo manje objavljuju slike sa svojim partnerkama, a pod izgovorom "čuvanja privatnosti". Transformacioni kouč, specijalizovana za partnerske odnose, Slađana Trikić za Informer je otkrila kada je to signal za uzbunu:

"Ukoliko je muškarac aktivan na društvenim mrežama i pritom je sa tobom u vezi, u partnerskom odnosu, a ne želi da postavlja vaše zajedničke slike na svoje društvene mreže, onda je to definitivno jedna od crvenih zastavica. Oni izgovori tipa 'želim da sačuvam svoju privatnost' su potpuno bez veze, jer da on želi da sačuva svoju privatnost, onda ništa ne bi ni objavljivao na društvenim mrežama", navodi Slađana i dodaje:

"Ono što on zaista želi jeste da druge devojke ne znaju da je on zauzet, zato što prosto želi da ima otvorene i druge opcije. Prema tome, ukoliko je muškarac aktivan na društvenim mrežama, a pritom mu je stalo do njegove partnerke i on joj je posvećen, onda će njemu biti veoma drago da postavi njihove zajedničke slike na svoje drmuštvene mreže, jer će jednostavno biti ponosan da svi drugi vide da je on zauzet i da ima devojku. Tako da, ukoliko je suprotno od toga, to onda znači da nešto nije u redu", rekla je ona za kraj.

A da li vaš partner objavljuje zajedničke slike na društvenim mrežama?

