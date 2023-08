JEDNO JE PRESUDNO DA BI ŽENE UŠLE U VEZU ZA JEDNU NOĆ: Sve zavisi od lica muškarca, a evo od kakvih im POĐE VODA NA USTA

Nauka je dala odgovor na pitanje koje muči mnoge muškarce. Evo kakve žene pristaju na veze za jednu noć.

Nekada su muškarci isključivo bili ti koji su "jurili" za partnerkama za jednu noć, ali vremena su se promijenila. Zapravo, danas skoro da ne postoji razlika u tome kako žene i muškarci gledaju na ljubavne afere. Žene sve otvorenije govore o svojim potrebama i ne libe se da traže od partnera da ih zadovolji. U većini slučajeva, više se ne stide da glasno kažu kada žele da imaju "kombinaciju" za jednu noć, ništa manje od muškaraca. Ipak, mnogi muškarci se pitaju šta je to potrebno da urade da bi ženu naveli da poželi ovakav odnos... Šta je to što je nježniji pol toliko privuče kod muškarca da od njega ne žele ništa više od "akcije" za jednu noć?

Stručnjaci iz oblasti intimnih odnosa su otkrili su koji je to faktor koji je presudan da žene zainteresuje za se*s za jednu noć.

Istraživači sa Teksaškog međunarodnog univerziteta A&M otkrili su da interesovanje žena za kratkoročne se*sualne odnose zavisi od toga da li više vole partnere sa izraženim muškim crtama lica. Rezultati studije objavljeni su u časopisu "Archives of Se*ual Behavior".

Istraživači su angažovali 72 žene koje su popunile anketu o svom se*sualnom životu. One su takođe zamoljene da na ekranu računara pogledaju različita muška lica, zapravo dvije vrste koje bi mogle da se podijele u one sa muževnim i ženstvenim crtama lica. Svaka fotografije je emitovana u trajanju od tri sekunde, a za to vrijeme su naučnici pratili kretanje očiju ispitanica. Nakon pregleda slika, od učesnica je zatraženo da ocijene privlačnost muških lica.

Žene koje su bile više zainteresovane za kratkoročne veze i one koje su sebe smatrale poželjnijima duže su gledale u lica pripadnika jačeg pola sa muževnijim crtama lica. Ispostavilo se i da su rezultati ove nove studije u skladu sa prethodnim naučnim radovima, koji su takođe koristili tehnologiju praćenja očiju.

Zaključak - žene koje su sklonije vezama za jednu noć biraju "mačo" muškarce!