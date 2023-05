ZAŠTO SU SE OVE 4 ŽENE UDALE SAME ZA SEBE? Najmlađa ima 34 godine, a najstarija 77 - "Ovo je moja najvažnija veza!"

Četiri žene odlučile su da se "udaju" za same sebe. Evo šta je sologamija i zbog čega su se one odlučile za nju!

Ranije smo pisali da se jedna baka, po imenu Dorotu i to u 77. godini udala za samu sebe. Međutim, ona nije "usamljenI" slučaj. Prije nje, to su uradile i Britani, Deni i Ena. Ono što mnoge zanima jeste šta ih je to podstaklo da urade?