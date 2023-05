RADIJE BI BILA BILO GDE, SAMO NE TU GDE JESTE! Stručnjaci otkrili - kako žene na mrežama pokazuju da su NESREĆNE u braku

Koje navike na društvenim mrežama pokazuju da žena nije srećna u vezi ili braku?

Izvor: YouTube/screenshot/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Kažu da život nije Instagram, ali tamo ga mnogi plasiraju. Želeći da se prikažu, po njihovom mišljenju, u što boljem svetlu, mnogi su skloni da utonu u svet fantazije. Studije o korišćenju društvenih mreža i Nacionalni institut za zdravlje otkrili su da prekomerna upotreba može da dovede do narušenog mentalnog zdravlja. Društvene mreže mogu da otkriju više nego što mislimo, a stručnjaci otkrivaju da je najlakše prepoznati ženu koja nije srećna u vezi i braku. Evo o kojim znacima je reč:

Ćaskanje sa bivšim

Da li na komunicira sa muškim prijateljima, bivšima ili poslovnim saradnicima? Da li lajkuje i komentariše sadržaj koji oni objavljuju? Da li opsesivno provera čiji lajk ili kakav komentar je dobila? Da li na društvenim mrežama provodi vreme do kasno u noć i čim se probudi? Ukoliko je odgovor na sva ova pitanja potvrdan, to je znak da žena nije srećna u vezi ili braku. To znači da pažnju traži na pogrešnom mestu.

Mentalno i emocionalno je odsutna

Destruktivne navike na društvenim mrežama čine da žena postane mentalno i emocionalno udaljena zbog vremena provedenog na njima. Ovo su znaci koji to pokazuju: provodi više vremena na Instagramu dok je muž u blizini, diskutuje u grupama umesto da vreme iskoristi i provede sa partnerom, flertuje onlajn. Istraživanja su pokazala da ova navika u jednoj situaciji vodi do kraha braka, a to je kada muž dođe sa posla, pa umoran legne da spava, a žena na drugoj strani traži ono što joj fali.

Mreže su zabavnije

Ako zabavu i uzbuđenje traži dok gleda Fejsbuk, Instagram ili TikTok, očigledno je da nešto nedostaje vezi ili braku - čista zabava za kojom tragate negde drugde je jak pokazatelj da u vezi ne dobijate ono što vas interesuje i u čemu uživate. Da bi se jedan odnos razvijao, kažu stručnjaci, mora da bude fokus oba partnera, a ne da društvene mreže budu preče i zanimljivije od partnera.