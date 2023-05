BAKA U 77. GODINI STALA NA LUDI KAMEN! Razočarala se u muškarca, pa joj na pamet pala NIKAD LUĐA IDEJA - "ŠTO DA NE?"

Jedna baka odlučila je da se uda za samu sebe!

Izvor: Youtube/KCENNews/Screenshot

Da nikada nije kasno stati na ludi kamen dokazali su mnogi ljudi i poznate ličnosti koje su se u kasnijim godinama zavetovali na večnu ljubav. S druge strane, kažu da je ipak ljubav prema sebi važnija. Vodeći se time jedna baka se u 77-oj godini udala za ljubav svog života - za sebe.

Doroti Fideli odlučila je da sa prijateljima i članovima porodice organizuje samostalno venčanje u Domu za stare u Gošenu, u državi Ohajo.

Majka troje dece i baka se već jednom udala davne 1965. godine nabrzaka - bez ikakvih detalja. Međutim, razvela se devet godina kasnije. Nakon što se se razočala u muškarca, dok je bila u crkvi, na pamet joj je pala ova neobična ideja.

"Sa sobom sam već 40 godina. Jedan dan u crkvi mi je palo na pamet nešto posebno što bi trebalo da uradim samo za sebe. Rekla sam, znaš šta, uradila sam već sve ostalo. Što da ne? Udaću se za samu sebe", rekla je baka.

Izvor: Youtube/KCENNews/Screenshot

Nakon što je smislila čitav plan solo venčanja, Fideli je pitala Roba Gajgera, nadležnog u njenom domu za stare, da li bi on obavio ceremoniju. Iako je u početku bio zapanjen njenim predlogom, on je polako došao na tu ideju i zamisao da bi to bio dobar način da oda počast Fideli koja je "veoma neverovatna žena" i "uvek je mislila na druge".

Fidelinoj ćerki, Doni Penington, takođe se dopala ideja o održavanju samostalnog venčanja i ona je otišla da nabavi haljinu, organizuje hranu i dekoraciju kako bi sve bilo savršeno za njeno venčanje.

"Ovo je nešto novo za mene. Nikada se ranije nisam ovako osećala, a ni udavala sama za sebe". objasnila je ona i dodala da je za nju ljubav najvažnija stvar na ovom svetu.