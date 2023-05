OSTAVIO ME, TUŽIO, JOŠ TRAŽI 5.000€?! Na sudu sa bivšim dečkom, a RAZLOG podelio ljude (ANKETA, VIDEO)

Još jedan par sa neslavnim krajem.

Izvor: Tiktok/printscreen/itserinconfortini

"Uvek kažem klijentima da sa jednom osobom stupamo u brak, a sa drugom se razvodimo. Ti odnosi se apsolutno poremete", rekla je nedavno srpska advokatica Ana Selak. Da je to istina dokazuje i jedna ljubavna priča koja je imala neslavan kraj. Mladić i devojka završili su na sudu, a sve zbog kućnog ljubimca.

Erin Konfortini otkrila je da prolazi kroz dramu nakon raskida sa dečkom jer vode borbu oko starateljstva nad psom. Nakon što je odlučila da zadrži psa, dobila je tužbu od bivšeg, a sudskim postupkom traži odštetu i iznosu od 5.000 dolara, odnosno 4.620 evra. Erin je na mrežama ispričala da je sa bivšim živela oko godinu dana, a sa njima zlatni retriver, ženka Bela. Dve nedelje su se konstantno svađali, a onda je muškarac odlučio da prekine odnos.

"Rekao mi je da je on uzima i da je nikada više neću videti. Tražio je da se pozdravim sa njom, nakon čega sam se ja rasplakala. Znao je da je to jedini način da me povredi. Nije mi dao psa, pa sam pozvala policiju, a bivši mi je na kraju dopustio da je zadržim taj dan. Policija nije htela da se meša i rekli su nam da sami moramo da se dogovorimo oko toga ko će brinuti o Beli", ispričala je u snimku.

Pogledajte 02:22 Erin Konfortini Izvor: Tiktok/itserinconfortini Izvor: Tiktok/itserinconfortini

Erin se nadala dogovoru oko zajedničkog starateljstva, ali njen bivši na to nije pristao. Angažovala je advokata koji joj je pomogao da sastavi sporazum o Beli, ali njen bivši nije hteo da ga potpiše. Mesec dana kasnije dobila je sudske papire, odnosno obaveštenje o tužbi koju je pokrenuo njen bivši partner.

Pogledajte 03:29 Erin Konfortini Izvor: Tiktok/itserinconfortini Izvor: Tiktok/itserinconfortini

"Platila sam mu kako bih sačuvala svoj mir i zadržala Belu, iako sam oduvek ja brinula o psu. Hranim je tri puta dnevno, kupam i vodim u šetnje. On nije učinio ništa i još traži novac", zaključila je. Šta vi mislite?