RASPRAVA NA MREŽAMA ZBOG ISPOVESTI "PREVARENE" ŽENE: Isprozivala oženjene i otkrila šta se desilo - ZATO SI SE RAZVELA?!

Ispovest žene koja smatra da je prevarena podelila je korisnike društvenih mreža.

"Varate svoje žene i devojke, pljujete po njima i manipulišete", poručila je oženjenim muškarcima majka dvoje dece Džordan Kehr. Ona je na društvenim mrežama otkrila da joj je zavisnost od po**grafije njenog supruga uništila brak i rasturila porodicu. Objasnila je da sada želi da upozori žene na tajne njihovih partnera. Imala je osećaj da nešto nije u redu sa njenim suprugom, a onda je u kompjuteru pronašla sadržaj za odrasle.

"Nisam mogla da prestanem da se tresem i osećala sam se kao da mi je duša napustila telo. Nisam znala kako dalje, a zbog toga sam mesecima posle bila bolesna. Izgubila sam veru u naš brak jer je to nešto što nikad pre nisam doživela", otkrila je i dodala da muškarci koji gledaju ovakav sadržaj očigledno imaju nameru da varaju i da će većina to uraditi prvom prilikom.

"Odrastite. Varate svoje žene i devojke, pljujete po njima i manipulišete", poručila je oženjenim muškarcima koji uživaju u filmovima za odrasle. Snimak je postao viralan, a u komentarisanje su se uključili brojni korisnici društvenih mreža. Nastala je rasprava jer mnogi nisu delili njene tvrdnje.

"Gledanje tih filmova je varanje?! Na kojoj planeti ti živiš?", "To važi za tebe možda, ali svaka veza postavlja svoje granice", "Mislim da svaki muškarac to radi i da nema potrebe da to posmatraš kao prevaru", "Zbog toga si se razvela?", glasili su komentari. Džordan je objasnila da je njen suprug filmove počeo da gleda kada je bio tinejdžer, a onda se broj gledanja sveo na nekoliko puta nedeljno, da bi ih danas gledao dva puta dnevno.

"U početku nisam mislila da ćemo uspeti to da prebrodimo, ali proveli smo mnogo sati razgovarajući o našoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Obećao je da će potražiti pomoć. U tom procesu je izgubio dva posla i oboje smo smršali, jer nismo dobro jeli, ni spavali, a on se osećao krivim. Nadam se će muškarci shvatiti koliko su filmovi za odrasle opasni za um, telo i odnose", rekla je Džordan.