NE MOGU DA PIPNEM ŽENU, A KAMOLI DA SPAVAM S NJOM! Sramota me je da priznam ZAŠTO, ali mislim da muškarci shvataju

Strast u njihovom braku je nestala, ali zbog razloga želi da ostane anoniman u svojoj ispovesti.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Gubitak strasti u odnosu nije neobična pojava. Sa njom se najviše susreću parovi koji su dugo zajedno, zbog čega broj intimnih odnosa značajno opada. Razlozi mogu da budu različiti, a jedan muškarac baš zbog toga želi da ostane anoniman. Svestan da će njegova priča naići na osude jer se oseća da omalovažava suprugu, naglasio je da ona to ne zaslužuje i da ne zna kako da postupi.

"To nije ono što zaslužuje. Ona je dobra žena. Divna žena. Puno bolja osoba od mene. Znam razlog zbog kojeg me ona više ne privlači, a ne postoji dobar način da to kažem. Gledam svoju ženu i ne vidim dalje od duple brade", napisao je muškarac. Njegova žena je u poslednje tri godine dobila dosta kilograma, a promene nema ni na vidiku.

"Da, postoje razlozi za to. Niko ne odlučuje da se ugoji toliko. Ona se udebljala jer je počela da pije. Počela je da pije jer je bila nesrećna. A sada je nesrećna jer se udebljala. Nisam ni ja besprekoran u svemu ovome. Sigurno sam uticao na njenu nesreću, ali većina njene tuge bila je povezana s spoljašnjim silama. Posao, porodica, prijatelji... Nije bilo lako", napisao je muškarac.

Stalno je govorila kako će to promeniti, ali promene nije bilo.

"Počnite da se menjate i držite se plana. Postojala su članstva u teretani i programi dijete i planovi vežbanja i bezbroj drugih strategija, ali moja žena se nije pridržavala nijedne od njih duže od dve nedelje. Sve joj je to preteško, i siguran sam da jeste, ali nema drugog načina", objasnio je.

Supruga ga više ne privlači, a brak pati. Strasti više ne postoje.

"Moja žena zna kako se osećam. Nikada joj nisam rekao, ali ona to može da oseti. Mislim da jedino muškarac može da razume šta govorim. Ona to vidi po načinu na koji je gledam. Može to čuti u rečima koje ne izgovaram. Ona to oseća u našim praznim zagrljajima. Ona to može da pročita sa stranica našeg smanjenog, vrlo povremenog, intimnog života. To nije intimni život. To gotovo ne postoji, a oboje smo premladi za to", napisao je suprug i dodao:

"Želim da moja supruga bude zdrava, da se oseća dobro i da se ponosi svojim izgledom. Nije me briga ako to zvuči plitko, ali to je tako. Mrzim sebe što se ovako osećam. Mrzim sebe što nisam veći od ovoga. Mrzim sebe što sam dopustio da dođe do ovoga. Moja žena zaslužuje bolje. Bolje od mene. Voleo bih da mogu da budem čovek za kojeg je mislila da se udala. Ali nisam. Ja sam ja. I ne privlači me moja žena", iskren je bio muškarac.