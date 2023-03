OTKRIVENO KOJE SU NAJBOLJE GODINE ZA BRAK! Muškarci ni slučajno pre ovoga, nezrelo je previše - a evo kako je kod žena

Nauka kaže da su ovo idealne godine za ulazak u brak!

Starosna granica za ulazak u brak danas se u velikoj meri pomerila u odnosu na pre 50 godina. I dok se u patrijarhalnim sredinama i dalje vodi računa da se mladi uzmu pre tridesete godine, u gradskim sredinama se ne žuri sa najvažnijom životnom odlukom.

Postavlja se pitanje, kada je onda idealno vreme za brak i gde je zlatna sredina? Nauka i matematika imaju odgovor na to - vodeći se njima trebalo bi da poštujemo pravilo 37 odsto, što dalje dolazi do zaključka da su idealne godine za brak 26. Zapravo, raspon godina tokom kojeg ljudi traže ljubav jeste između 18-te i 40-te. Kada se iz toga izvede procenat od 37 odsto, dođe se do broja 26. Posle ovoga, kvalitet opcija počinje da opada, kažu strunjaci.

Novinar Brajan Kristija i naučnik Tom Grifits su u svojoj knjizi "Algoritmi za život: Računarske nauke o ljudskim odlukama”, otkrili da ljudi svoje najbolje odluke donose onda kada analiziraju 37 odsto svojih ukupnih opcija. Na taj zaključak došli nakon analiziranja kandidata za posao, pri čemu tvrde da su nakon pregleda 37 odsto ljudi koji su se prijavili za određenu poziciju, mogli da izaberu kandidata koji je kvalifikovan, bez daljeg traženja...

Takođe, i psiholog Vajet Fišer kaže da je taj period života idealna za se čovek konačno skrasi, jer je tada završio sa školovanjem i počeo polako da gradi karijeru. Sociloškinja Kelser Torgerson smatra da je ključno da se mozak u potpunosti razvije da biste pronašli idealnu osobu, a to je oko 25. godine života.

"Važno da prođete kroz stresne situacije sa partnerom, pa ako imate ljubav iz srednje škole trebalo bi da vidite kako se vas dvoje nosite sa fakultetskim obavezama, vezom na daljinu, studiranjem u inostranstvu ili zaposlenjem. Potrebno je da imate strategije za upravljanje konfliktima kako bi vaš brak bio zdrav i uspešan". smatra sociološkinja.

S druge strane, ljubavni terapeut Vina Kulins veruje da je magičan broj za ulazak u brak kod žena 28, dok je kod muškaraca to 32.

"Čekanje do 32. godine daje muškarcima priliku da se skrase na profesionalnom polju i potencijalno napreduju pre nego što ste venčaju. Takođe im daje priliku da se društveno i emocionalno razvijaju kroz samostalan život i izlaske. Do 32. godine mnogi muškarci su stekli predstavu o tome kako žele da izgleda njihov bračni život. Takođe imaju trezvenu perspektivu o tome da imaju decu i sagledavaju svoju ulogu u zajedničkom roditeljstvu. To doprinosi zdravoj partnerskoj vezi", istakla je ona.

Kako god, iako je nauka rekla svoje, ne treba se slepo voditi tome, jer svako od nas je individua za sebe i ima svoje potrebe, želje i snove. Važno je da se dvoje ljudi poštuju, dopunjavaju i vole, a sve ostalo je stvar dogovora.