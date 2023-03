MRZELA SAM TATINU LJUBAVNICU, MLADA JE, A UNIŠTILA NAS: Sa sestrom sam spremila BRUTALNU OSVETU, odselila se iz DRŽAVE!

Snimak u kom devojka otkriva kako se sa sestrom osvetila ljubavnici sa kojom je njihov otac prevario njihovu majku, preplavio je mreže.

Osvetničke metode su razne i činjenica je da smo se nagledali svega i svačega: od polupanih i uništenih automobila do niza situacija zbog kojih se mnogi kaju što su ikada bili neverni. Devojka po imenu Liberti usijala je TikTok kada je objavila snimak u kom otkriva na koji način se sa sestrom osvetila ljubavnici sa kojom je njihov otac prevario njihovu majku.

Njihova priča je poput onih iz filmova: čistile su kuću njenom četkicom za zube i sipale lepak u kozmetičke proizvode. Čak su rekreirale i čuvenu scenu iz filma "Opasne devojke", tako što su joj sekle dizajnersku odeću. "Evo nekoliko genijalnih stvari koje smo moja starija sestra i ja učinile da se rešimo jedne od tatinih devojaka", rekla je Liberti u svom TikTok snimku koji je postao viralan.

"Dakle, samo mala pozadinska priča. Moj tata je varao moju mamu s ovom ženom koja je, iznenađujuće, bila mlađa žena. Naravno, svi oni to rade. U svakom slučaju, meni i mojoj starijoj sestri se ta devojka nije sviđala jer ona nije podnosila nas, iako joj mi za to u početku nismo dale razlog. Bile smo i previše dobre prema njoj, s obzirom na to da je svesno ušla u vezu s oženjenim čovekom i uništila našu porodicu", započela je Liberti i nastavila:

Liberti

"Prvo se pretvarala da smo joj drage, a onda bismo je čule kako viče na tatu, govoreći mu da želi da idemo kući, iako smo doletele u drugu državu da ga vidimo. O da, napustio je zemlju kako bi živeo s njom. Dakle, već smo se osećale nepoželjno u stanu sopstvenog oca, što jednostavno nije bio lep osećaj, pa smo morale da preuzmemo sve u svoje ruke", ispričala je.

Potom je otkrila da je najgora stvar koju su uradile bila svakodnevno čišćenje kuće njenom četkicom za zube, ali i seckanje njene dizajnerske odeće.

"Onda bi ona rekla: 'O moj Bože, moj džemper'. Zapravo smo se osećale malo loše radeći te stvari, a kad se osvrnem na to, nikad više ne bih nekome učinila nešto slično. Imala sam otprilike devet godina i apsolutno sam mrzela ženu koja mi je uništila porodicu, a mojoj mami nanela toliko bola", dodala je.